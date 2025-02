SUSTO

Reforços do Sport sofrem acidente de carro a caminho do CT e vão para hospital

Christian Rivera e Lucas Cunha estavam em carro dirigido pelo motorista do clube, foram avaliados medicamente e estão bem

Contratações anunciadas pelo Sport Club do Recife nesta quarta-feira (19), Christian Rivera e Lucas Cunha sofreram um acidente de carro quando estavam indo para o Centro de Treinamento do clube, o CT José de Andrade Médicis. Dentro de um veículo conduzido pelo motorista do Sport, os dois atletas se acidentaram.>