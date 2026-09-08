TRANSFERÊNCIA BLOQUEADA

Regra da Fifa impede artilheiro da Seleção em Copa do Mundo de retornar ao futebol brasileiro; entenda

Atacante havia demonstrado interesse em defender o clube do coração, mas limite de empréstimos internacionais imposto pela Fifa impede o Tottenham de liberá-lo nesta janela

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18:25

Com três gols marcados, Richarlison foi o artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A contratação de Richarlison pelo Vasco não poderá acontecer nesta janela de transferências. O Tottenham informou ao atacante que não pode liberá-lo por empréstimo para o clube carioca por causa de uma regra da Fifa que limita a quantidade de jogadores cedidos a equipes de outras federações. A informações são do ge.

O regulamento estabelece que um clube pode ter, no máximo, seis atletas emprestados simultaneamente para equipes de outras associações nacionais. O Tottenham já atingiu esse limite e, por isso, não tem como registrar mais um empréstimo internacional neste momento.

Atualmente, o clube inglês tem sete jogadores cedidos. Seis deles estão atuando fora da Inglaterra: Pape Matar Sarr e Vicario, na Juventus; Kevin Danso, no Sunderland; Dragusin, na Fiorentina; Souza, no Porto; Takai, no Sint-Truiden; e Min-hyeok Yang, no KVC Westerlo.

Mansão de Richarlison, o 'Pombo' 1 de 21

Apesar de aparecer na relação, Danso não entra na contagem determinada pela Fifa porque está emprestado ao Sunderland, que também pertence à federação inglesa. Dessa forma, o Tottenham possui seis jogadores cedidos a clubes de outras federações e atingiu o teto estabelecido pela entidade.

A norma prevê uma exceção para atletas de até 21 anos que tenham sido formados pelo próprio clube. Para se enquadrar nesse critério, o jogador precisa ter passado três temporadas pela equipe entre os 15 e os 21 anos. Nenhum dos atletas atualmente emprestados pelo Tottenham atende a essa condição.

O veto frustra uma possibilidade que havia animado Richarlison. Torcedor declarado do Vasco, o atacante recebeu uma consulta da diretoria e demonstrou interesse em defender o clube de São Januário. Nos últimos dias, a torcida vascaína também intensificou a campanha pela contratação nas redes sociais.

Richarlison busca uma mudança de clube depois de comunicar ao Tottenham e ao técnico Roberto De Zerbi que deseja deixar a equipe. Fora da lista de inscritos para a Premier League, o brasileiro não está nos planos do time londrino para o restante da temporada.