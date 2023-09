Regularizado, lateral Felippe Borges pode estrear pelo Vitória; Zeca treina e deve ser relacionado contra o Avaí

De máscara, lateral Édson Lucas briga pela primeira oportunidade com a camisa do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Contratado esta semana, o lateral esquerdo Felippe Borges está regularizado e já pode estrear com a camisa do Vitória. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (15) e está à disposição do técnico Léo Condé para o jogo contra o Avaí, válido pela 28ª rodada da Série B. A bola rola domingo (17), a partir das 18h, no Barradão.



“Jogador que se destacou na Série C pelo Confiança, foi um dos principais laterais da competição. Jogador forte, marca bem, tem força para atacar”, elogiou o treinador do Vitória, durante entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira.

“Infelizmente, diante da lesão do Felipe Vieira, se fez necessário trazer mais um atleta para a posição. Espero que ele possa nos ajudar nessa reta final”, completou Léo Condé.

Apesar de estar regularizado, Felippe Borges deve aguardar um pouco para ter a primeira oportunidade entre os titulares. Depois de defender o Confiança na Série C do Brasileiro, ele se apresentou na Toca do Leão na quinta-feira (14) e fez o primeiro treinamento na tarde desta sexta-feira, separado do grupo.

O técnico Léo Condé não adiantou quem será o titular na lateral esquerda diante do Avaí, mas a briga está entre Édson Lucas e Matheusinho. Dono da posição durante os 90 minutos da goleada por 6x0 sofrida diante do CRB, Marcelo está fora dos planos do clube para o restante do campeonato.

Lateral esquerdo de ofício, Édson Lucas é o substituto imediato e pode fazer a estreia com a camisa rubro-negra. Contratado no começo de agosto, ele foi relacionado para dois jogos e não deixou o banco de reservas.

Matheusinho também é opção. O meia-atacante já foi utilizado como ala esquerdo em dois jogos da Série B, na 21ª e 22ª rodadas, quando Felipe Vieira se lesionou pela primeira vez.

A lateral direita também terá mudança. Durante a coletiva, o técnico Léo Condé deu a entender que não pretende improvisar o zagueiro Yan Souto novamente na posição.

“Provavelmente não. Não é intenção do treinador fazer improviso. Mas em razão de lesão ou porque determinado atleta não passa por um bom momento. A gente espera não ter improvisação até o final da competição. A não ser que tenha um atleta que faça mais de uma função. Aí não é improviso”, despistou.

Recuperado da lesão na coxa, Zeca treinou normalmente com o elenco nesta sexta-feira e deve ser relacionado para o jogo. Substituto imediato do capitão na lateral direita, Railan também tem chance de começar dentro das quatro linhas.

Para a partida contra o Avaí, o técnico Léo Condé não poderá contar com o volante Dudu e o atacante Iury Castilho, suspensos. No entanto, o volante Matheus Trindade está novamente à disposição após cumprir suspensão.