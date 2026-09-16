COINCIDÊNCIA

Remo 'imita' o Vitória e aposta em Thiago Carpini após saída de Léo Condé

Treinador assume o clube paraense depois de substituir o mesmo técnico no Rubro-Negro em 2024

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:14

Carpini já havia substituído Condé no comando do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Remo repetiu um movimento que já havia acontecido no Vitória e anunciou Thiago Carpini como novo técnico da equipe. Aos 42 anos, o treinador será o substituto de Léo Condé, demitido após a derrota por 2x1 para o Bahia, na última segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A coincidência remete a maio de 2024, quando o Vitória também encerrou o trabalho de Condé e contratou Carpini para assumir o comando da equipe. Na ocasião, o treinador havia deixado o Rubro-Negro após 73 partidas, com 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, além de 56% de aproveitamento. Durante sua passagem, conquistou a Série B de 2023, primeiro título nacional da história do clube, e o Campeonato Baiano de 2024.

Carpini permaneceu no Vitória até julho de 2025. Ao longo de 75 jogos, acumulou 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas, com aproveitamento próximo de 48%. Embora não tenha levantado troféus, comandou a equipe na reação que garantiu a permanência na Série A de 2024. O time terminou aquela edição do Brasileiro em 11º lugar e assegurou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Entre o fim daquela temporada e o início da seguinte, ainda alcançou uma sequência de 22 partidas de invencibilidade.

Thiago Carpini no comando do Vitória 1 de 27

Agora, Carpini terá um novo desafio na tentativa de tirar o Remo da parte de baixo da tabela. O clube paraense ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos, e não vence na Série A há sete jogos, vindo de quatro derrotas consecutivas.

O novo comandante era considerado o principal alvo da diretoria azulina desde a saída de Condé. As negociações avançaram na terça-feira (15), e Carpini deve chegar a Belém nesta quarta (16) para começar o trabalho. O vínculo foi firmado até o fim de 2026, em um período mais curto que também considera o processo eleitoral previsto no Remo.

O treinador estava sem clube desde julho, quando deixou o Fortaleza. Em 2026, dirigiu a equipe cearense em 42 partidas, com 22 vitórias. Sob seu comando, o Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta, foi vice-campeão da Copa do Nordeste e chegou às oitavas de final da Copa do Brasil.