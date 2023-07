Renato Gaúcho se despede de Adriel: ‘Boa sorte no Bahia’

Reforço do Bahia para o restante do Brasileirão, o goleiro Adriel recebeu uma declaração de Renato Gaúcho. Nas redes sociais, o treinador do Grêmio se antecipou ao anúncio oficial dos clubes e postou uma despedida para o jogador.



"Boa sorte no Bahia, não esquece meus conselhos", escreveu Renato Gaúcho. Horas depois, o goleiro usou o próprio perfil para agradecer ao treinador.