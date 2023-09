Renato Paiva responde torcedor do Bahia após primeira derrota de Ceni

Paiva pediu demissão do Bahia no dia 6 de setembro. Ao todo, comandou o time em 49 jogos, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas – aproveitamento de 49%. Entre os marcos positivos, conquistou o Campeonato Baiano deste ano e conduziu o Esquadrão até as quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste e deixou o time à beira da zona de rebaixamento do Brasileirão, na 16ª posição.