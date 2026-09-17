ARTILHEIRO DO LEÃO

Renê faz história no Vitória e alcança marca que ninguém conseguia há 10 anos

Aos 22 anos, atacante chegou aos 15 gols pelo clube em apenas 33 jogos e assumiu a artilharia da equipe na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:46

Renê celebra gol marcado contra o Mirassol Crédito: Victor Ferreira/ECV

Os gols têm sido um problema para o Vitória, e a situação só não é ainda mais preocupante por conta de Renê. Nos 14 jogos disputados pela equipe desde o retorno do futebol nacional após a pausa para a Copa do Mundo, o Leão da Barra balançou as redes apenas 10 vezes. Metade desses gols foi marcada pelo camisa 91, que vive um dos seus melhores momentos desde que chegou ao clube.

Renê marcou três vezes nos últimos dois jogos e foi decisivo diretamente nos últimos quatro pontos conquistados pelo Vitória no Campeonato Brasileiro. Ele balançou as redes na vitória por 1x0 sobre o Grêmio e marcou os dois gols do empate em 2x2 com o Mirassol.

A boa fase, porém, não é novidade. Com os últimos três tentos, Renê ultrapassou Renato Kayzer, que tem 13 gols, e assumiu a artilharia do Vitória na temporada. Aos 22 anos, o atacante soma 15 gols em 33 partidas pelo clube.

Veja como está sendo a passagem de Renê pelo Vitória 1 de 14

Mais do que a quantidade de gols, chama a atenção a importância deles para o Vitória. Dos 15 gols marcados por Renê com a camisa rubro-negra, 10 colocaram o time à frente no placar, enquanto outro serviu para empatar uma partida. Ou seja, apenas quatro de seus gols não tiveram participação direta na mudança do resultado.

A sequência recente também fez Renê alcançar uma marca que o Vitória não registrava havia uma década. O atacante se tornou o jogador que mais rapidamente chegou aos 15 primeiros gols pelo clube desde Marinho, que atingiu a marca em 38 partidas, em 2016. Nesse intervalo, nenhum outro atleta conseguiu alcançar os 15 gols em menos jogos.

A marca ganha ainda mais peso pelo contexto da chegada do atacante. Renê foi contratado pelo Vitória apenas no fim de março e não disputou o Campeonato Baiano, que tem, em tese, um nível de enfrentamento mais baixo. O atacante construiu seus números apenas em partidas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, diferente de Marinhos em 2016, que disputou o estadual.

O desempenho também chama atenção olhando apenas o Brasileirão. Renê já marcou oito vezes em 20 jogos pela competição e aparece entre os dez principais goleadores do torneio. Ele é, ainda, o único jogador com menos de 23 anos presente nessa lista.

Ainda no recorte exclusivo do Brasileirão, Renê também já aparece entre os jogadores que mais marcaram pelo Vitória antes de completar 23 anos. Ele está atrás de Alecsandro, com 10 gols em 43 jogos; Marquinhos, com 11 em 52 partidas; Nádson, com 11 em 22 jogos; Obina, com 17 em 41; e Allan Dellon, também com 17 em 41 partidas.

Focado em ampliar ainda mais seus números e ajudar o time a se afastar da parte de baixo da tabela, Renê e o restante do elenco do Vitória trabalham na tarde desta quinta-feira (17), no CT Manoel Pontes Tanajura. A atividade dá sequência à preparação para o duelo com o Cruzeiro, marcado para domingo (20), às 16h, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.