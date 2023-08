Reservas do Bahia fazem jogo treino contra sub-20 do Jacuipense

Um dia depois de ser derrotado pelo Atlético-MG, por 1x0, no Mineirão, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino. A partida que abre o segundo turno do Brasileirão será no próximo domingo (20), às 16h, na Fonte Nova.



Na manhã desta segunda-feira (14), os reservas disputaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Jacuipense. O Esquadrão venceu por 3x0, com gols de Léo Cittadini, Mingotti e Mugni.