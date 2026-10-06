PELA GLÓRIA ETERNA

Retrospecto contra o G-6 pode ser pedra no sapato do Bahia na luta por vaga direta na Libertadores

Esquadrão tem apenas 23,8% de aproveitamento contra os rivais da parte de cima da tabela e ainda enfrenta Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro até o fim do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 17:17

Bahia foi derrotado pelo Palmeiras no 1º turno Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na luta por uma vaga direta na Copa Libertadores de 2027, o Bahia terá uma pedra no sapato nas dez rodadas finais do Campeonato Brasileiro: os confrontos diretos contra os clubes da parte de cima da tabela. Diante das outras cinco equipes que hoje formam o G-6 (Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense e Cruzeiro), o Esquadrão tem apenas 23,8% de aproveitamento.

Em sete jogos contra esses adversários, foram uma vitória, dois empates e quatro derrotas, ou seja, apenas cinco pontos somados de 21 disputados. O número fica bem abaixo dos 54,8% de aproveitamento que o time tem no campeonato como um todo. E o problema pode ser um problema daqui para frente, já que o Tricolor ainda fará três confrontos diretos até o fim da competição.

O primeiro deles já é o próximo jogo. Em 5º lugar, com 46 pontos, dois a menos que o Fluminense, que fecha o G-4, o Bahia volta a campo após a Data Fifa contra o Palmeiras nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Nubank Parque, pela 29ª rodada. Depois, recebe o Flamengo em 18 de outubro, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada, e visita o Cruzeiro em 5 de novembro, no Mineirão, pela 34ª rodada.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

Se repetir os 23,8% de aproveitamento nesses três duelos, o Esquadrão somará apenas dois dos nove pontos em disputa. Para compensar, precisaria render bem mais nos outros sete jogos. Para chegar aos 62 pontos, pontuação que, na média histórica, deixa um time em 5º lugar na era dos pontos corridos com 20 clubes, o Bahia teria de alcançar 66,7% de aproveitamento nessas partidas, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Para alcançar os 64 pontos, média histórica do 4º colocado, o índice subiria para 76,2%, com cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Há, porém, dois fatores a considerar, um negativo e outro positivo. O negativo é que a nota de corte vem subindo. Nas últimas dez edições, 64 pontos só foram suficientes para garantir lugar no G-4 em três ocasiões, e 62 pontos deixaram o time entre os cinco primeiros em apenas quatro. O positivo é que, dependendo dos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana deste ano, até o 7º colocado do Brasileirão pode ganhar vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027.

Seja qual for a pontuação necessária, melhorar o desempenho nos confrontos diretos é o caminho mais eficiente para o Bahia. Cada ponto conquistado contra Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro reduz a pressão sobre os outros sete jogos e deixa o time em melhores condições de conquistar uma vaga direta.