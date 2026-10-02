IMBRÓGLIO

Reviravolta: Justiça condena Vitória a pagar R$ 7 milhões a ex-atacante

Justiça do Trabalho reverte sentença favorável ao clube e manda o Rubro-Negro quitar cláusula compensatória ao ex-atacante

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:30

Lucas Braga Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O imbróglio entre o Vitória e Lucas Braga ganhou um capítulo. A Justiça do Trabalho acolheu recurso do atacante e condenou o Rubro-Negro baiano a pagar R$ 7 milhões de indenização ao jogador, que deixou a Toca do Leão em fevereiro. O clube já anunciou que vai recorrer.

A condenação altera o entendimento da 18ª Vara do Trabalho de Salvador, que no início de setembro havia negado ao atleta o direito à cláusula compensatória desportiva, mecanismo que garante ao jogador os salários que receberia até o término previsto do contrato.

Naquela sentença, a Justiça também rejeitou os pedidos de premiação pela permanência do Vitória na Série A em 2025 e de indenização por danos morais.

A defesa de Lucas Braga, conduzida pelo escritório Arnaldo Ramos Advogados, recorreu e conseguiu reverter o resultado. O pedido original era de R$ 13 milhões, somando salários e direitos de imagem.

O entendimento, porém, foi de que somente a parcela salarial é de competência da Justiça do Trabalho. Assim, os cerca de R$ 6 milhões ligados ao direito de imagem terão de ser cobrados na Justiça Comum.

Relembre a passagem de Lucas Braga pelo Vitória 1 de 5

O que diz o Vitória

Em nota oficial, o clube informou que seu Departamento Jurídico tomou conhecimento da decisão, considera a multa indevida e vai adotar os recursos cabíveis para tentar reformá-la. O Rubro-Negro acrescentou que confia na análise das instâncias competentes e que seguirá defendendo seus interesses dentro da legislação.

Como a disputa começou

Lucas Braga acionou a Justiça no início de 2026 pedindo a rescisão indireta do contrato. A defesa alegou que ele foi impedido de se reapresentar ao elenco e apontou atrasos em salários, direitos de imagem, 13º e outras verbas. Uma liminar deu razão ao jogador, e a rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF em 20 de fevereiro.

O clube tentou derrubar a decisão alegando que havia um acordo firmado com o atleta na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Em maio, porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) negou recurso do Vitória e manteve a liberação do atacante, entendendo que o próprio acordo só teria validade após homologação integral pela CNRD.

Antes da ruptura, o Vitória havia encaminhado um empréstimo ao Fortaleza. Pelo acerto, o clube baiano bancaria metade dos salários, e havia compra obrigatória de R$ 5 milhões caso o time cearense subisse para a Série A.

O negócio, no entanto, não se concretizou, pois o atacante foi reprovado nos exames médicos por um problema cardíaco e não voltou a atuar profissionalmente desde então.

Passagem apagada e cara

Lucas Braga chegou ao Vitória em fevereiro de 2025, vindo do Santos, com contrato até dezembro de 2027. Segundo o staff do jogador, o Leão desembolsou R$ 10 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador.

Em campo, o retorno ficou abaixo do esperado. Foram 35 jogos, 20 deles como titular, e apenas dois gols. Um dos momentos mais lembrados da passagem foi a goleada de 8x0 sofrida para o Flamengo, no Maracanã, quando o atacante foi improvisado na lateral direita.