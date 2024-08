MAIS UMA OPÇÃO

Rezende treina e pode reforçar o Bahia contra o Botafogo; atacante e lateral seguem fora

Tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo

O Bahia pode ter um reforço importante na partida contra o Botafogo, neste domingo (25), às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão no joelho, o volante Rezende treinou normalmente com o elenco nesta sexta-feira (23), e está à disposição do técnico Rogério Ceni.