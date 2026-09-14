FUTURO INCERTO

Richarlison recebe notícia inesperada de técnico do Tottenham após negociação frustrada com o Vasco e reage

Brasileiro não foi inscrito na Premier League e também está fora dos planos do time londrino para a Copa da Liga Inglesa

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:47

Richarlison Crédito: Divulgação

Richarlison vive um momento cada vez mais complicado no Tottenham. Fora da lista de inscritos para a primeira metade da Premier League, o atacante também não será utilizado na Copa da Liga Inglesa. A decisão foi confirmada pelo técnico Roberto De Zerbi em entrevista coletiva nesta segunda-feira(14), na véspera do confronto com o Liverpool, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

“Richarlison, vocês já sabem. Nada muda para a Copa da Liga Inglesa e o Campeonato Inglês. Nada mudou. Ele não está disponível”, afirmou o treinador.

A declaração de De Zerbi provocou uma reação imediata de Richarlison nas redes sociais. O atacante repostou a fala do técnico em uma publicação no Instagram e acrescentou apenas a pergunta “Por quê?”, acompanhada de um emoji.

Stories de Richarlison Crédito: Reprodução/Redes sociais

De Zerbi, no entanto, afirmou que tentou mudar esse cenário no início da temporada. Segundo o treinador, ele conversou diversas vezes com Richarlison e chegou a propor uma renovação de contrato, mas o brasileiro não aceitou.

“Eu me mantenho neutro e não posso dizer mais nada, pois não é minha função. O que fiz no início desta temporada foi conversar com ele e propor uma renovação de contrato. Se ele disse ‘não, obrigado’, minha parte estava feita. Eu me mantenho alinhado ao clube. Técnico e clube agem em conjunto. No início desta temporada, conversei com ele várias vezes para convencê-lo a ficar, mas ele não quis. Não posso ficar implorando todo dia para ele permanecer”, explicou.

Mansão de Richarlison, o 'Pombo' 1 de 21

Com pouco espaço no Tottenham e sem acordo para renovar, Richarlison passou a buscar uma saída do clube. Na semana passada, o atacante negociou uma possível transferência para o Vasco e chegou a ter a parte financeira acertada entre o clube carioca e o Tottenham.

O negócio, porém, não foi concluído por causa da duração do contrato. Enquanto o Vasco tinha a intenção de firmar um compromisso mais longo, Richarlison queria permanecer no Brasil somente até dezembro, com o objetivo de voltar à Europa na próxima janela de transferências, em janeiro.

“Tinha deixado bem claro com Pedrinho, com Felipe, desde o início da nossa conversa que eu queria defender o Vasco até dezembro. Apareceram outros clubes, outras propostas, mas deixei bem claro com Pedrinho, com Felipe, que a prioridade era eles até dezembro”, afirmou Richarlison em vídeo publicado nas redes sociais.

Além da divergência sobre o período do acordo, o jogador também citou uma limitação envolvendo o Tottenham como outro motivo para o fracasso da negociação.

“Infelizmente, o Tottenham também excedeu lá o limite de empréstimo e por isso que não deu certo também. Mas é isso. Queria agradecer a vocês aí, torcedor do Vasco, que mandaram muitas mensagens de carinho, perguntando até que horas, que dia eu ia estar no aeroporto para irem fazer uma festa e buscar, mas vamos deixar para uma próxima”, completou.