Rivais diretos contra o rebaxiamento jogam hoje e podem empurrar o Vitória de volta ao Z-4

Santos, Inter, Vasco e Juventude entram em campo pela 36ª rodada neta sexta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:00

Leão pode dormir no Z-4
Leão pode dormir no Z-4 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória só entra em campo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (29), quando enfrenta o Mirassol às 16h, no Barradão. Ainda assim, o torcedor rubro-negro já precisa ficar atento aos jogos desta sexta-feira (28), que podem influenciar diretamente a situação da equipe na tabela. Isso porque quatro adversários diretos do Leão da Barra atuam hoje à noite em três partidas que interessam muito ao clube baiano.

Santos x Sport

O duelo mais importante para o Leão da Barra é, sem dúvida, Santos x Sport, marcado para as 21h30, na Vila Belmiro. Ocupando a 17ª colocação, com 38 pontos, o Santos pode ultrapassar o Vitória com qualquer pontuação diante do lanterna. Em caso de empate, o Peixe chegaria aos mesmos 39 pontos e ficaria à frente pelo saldo de gols. Se vencer, vai a 41 pontos, obrigando o Vitória a derrotar o Mirassol para não terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Últimos jogos do Vitória na Série A 2025

Vasco x Internacional

Mais cedo, às 19h30, Vasco e Internacional se enfrentam em São Januário. Ambos estão próximos do Vitória na tabela: o Vasco é o 13º, com 42 pontos, e o Inter ocupa a 15ª posição, com 41. Para o Leão, o melhor cenário seria uma vitória vascaína, pois assim o time baiano poderia ultrapassar o Colorado caso vença o Mirassol no sábado. O empate também não seria de todo ruim, já que impediria que ambos abrissem vantagem, embora o Vitória não pudesse superá-los nesta rodada.

Juventude x Bahia

Às 19h, Juventude e Bahia fazem um confronto que interessa ao Vitória de forma indireta. Na vice-lanterna, com 33 pontos, o Juventude ainda não está matematicamente rebaixado, embora suas chances de permanência sejam pequenas. Para o rubro-negro, seria positivo que o time gaúcho vencesse, mantendo-se vivo na competição para chegar motivado à próxima rodada, quando enfrenta o Santos em casa, e tirar pontos do Peixe.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

Apesar de eventuais tropeços dos rivais ajudarem, o Vitória não pode depender deles e precisa fazer sua parte. Com duas vitórias nos três jogos finais, chegaria aos 45 pontos — marca que nunca rebaixou nenhuma equipe desde que a Série A passou a ter o formato atual, com 20 clubes. Para alcançar esse objetivo, nada melhor que iniciar vencendo o primeiro dos duelos, diante de um Barradão 100% rubro-negro.

