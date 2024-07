TÊNIS

Rival abandona e Bia Haddad avança em Wimbledon após 3 games

Osorio, atual 84ª do mundo, deixou a partida no decorrer do quarto game do primeiro set, em razão de dores na coxa. Bia vencia por 3 a 0, com uma quebra de saque de vantagem. A partida durou apenas 24 minutos, o que deve ajudar na recuperação física e na preparação da brasileira para seu próximo jogo.