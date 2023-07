Rival do Brasil na Copa, França perde da Austrália em amistoso

Mary Fowler comemora com Tameka Yallop o gol sobre a França. Crédito: Matildas/Divulgação

Rival do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo feminina, a França falhou em seu último teste antes da competição. As Bleues perderam para a anfitriã Austrália por 1x0, em amistoso realizado na manhã desta sexta-feira (14), em Melbourne. O gol da vitória das Matildas foi marcado por Mary Fowler, aos 21 minutos do segundo tempo.

Esta foi a primeira derrota da França desde a chegada do técnico Hervé Renard, no início do ano. O treinador havia conquistado três vitórias nos três primeiros compromissos à frente da equipe, sobre Colômbia, Canadá e Irlanda. Vale citar que ele esteve no comando da Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022

Além da derrota, as francesas tiveram outra má notícia. A lateral Selma Bacha, do Lyon, deixou o campo de maca, chorando, com muitas dores no tornozelo esquerdo. Ela se torna uma preocupação para Copa do Mundo, que já começa na semana que vem. O torneio será disputado na Austrália e Nova Zelândia a partir do dia 20, com final agendada para 20 de agosto.

Quem marcou presença durante o amistoso foi Pia Sundhage, técnica do Brasil. A França é considerada a principal adversária da Seleção na primeira fase do Mundial. O confronto entre as equipes será no dia 29 de julho, em Brisbane, pela segunda rodada do Grupo F. Antes, as canarinhas enfrentam o Panamá, no dia 24. A etapa inicial será encerrada diante da Jamaica, no dia 2 de agosto.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa: