Rival do Flamengo avança na Libertadores e quartas de final são definidas; veja confrontos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:58
O Flamengo já conhece o adversário que terá pela frente nas quartas de final da Libertadores. O Independiente del Valle confirmou a classificação nesta terça-feira (25), ao vencer novamente o Tolima, por 3 a 1, em Quito, no Equador, e será o rival rubro-negro na próxima fase da competição.
A partida havia sido adiada em uma semana por causa do terremoto que atingiu a Colômbia no início do mês. Com o novo triunfo, o time equatoriano fechou a disputa das oitavas e definiu o último confronto pendente das quartas de final.
Times já nas quartas da Libertadores
Dono de melhor campanha na fase de grupos, o Flamengo terá a vantagem de decidir a vaga no Maracanã. O primeiro jogo será disputado em Quito, onde o Independiente del Valle manda seus jogos a mais de 2.800 metros de altitude.
Outros três clubes brasileiros continuam na briga pelo título. O Corinthians terá o Estudiantes como adversário, enquanto o Palmeiras enfrentará a LDU de Quito. Já o Fluminense medirá forças com o Platense.
Os jogos de ida das quartas de final estão previstos para ocorrer entre os dias 8 e 10 de setembro. As partidas de volta serão disputadas na semana seguinte, entre os dias 15 e 17.