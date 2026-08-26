FUTEBOL

Rival do Flamengo avança na Libertadores e quartas de final são definidas; veja confrontos

Time equatoriano eliminou o Tolima e enfrentará o Flamengo; Corinthians, Palmeiras e Fluminense também seguem vivos na competição

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:58

Del Valle superou o Tolima nas oitavas Crédito: Reprodução

O Flamengo já conhece o adversário que terá pela frente nas quartas de final da Libertadores. O Independiente del Valle confirmou a classificação nesta terça-feira (25), ao vencer novamente o Tolima, por 3 a 1, em Quito, no Equador, e será o rival rubro-negro na próxima fase da competição.

A partida havia sido adiada em uma semana por causa do terremoto que atingiu a Colômbia no início do mês. Com o novo triunfo, o time equatoriano fechou a disputa das oitavas e definiu o último confronto pendente das quartas de final.

Times já nas quartas da Libertadores 1 de 7

Dono de melhor campanha na fase de grupos, o Flamengo terá a vantagem de decidir a vaga no Maracanã. O primeiro jogo será disputado em Quito, onde o Independiente del Valle manda seus jogos a mais de 2.800 metros de altitude.

Outros três clubes brasileiros continuam na briga pelo título. O Corinthians terá o Estudiantes como adversário, enquanto o Palmeiras enfrentará a LDU de Quito. Já o Fluminense medirá forças com o Platense.