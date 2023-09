Rival do Vitória na luta pelo acesso na Série B, o Vila Nova anunciou a demissão do técnico Marquinhos Santos. O treinador foi desligado após a derrota do time para o Sampaio Corrêa, por 2x1, na noite desta terça-feira (19), pela 29º rodada.



O Vila Nova, que chegou a liderar a Série B, tem 46 pontos e está na 7ª colocação. A diferença para o Novorizontino, primeiro time na zona de classificação, é de apenas dois pontos, mas pode aumentar no complemento da rodada.