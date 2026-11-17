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Carol Neves
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:37
A Seleção Brasileira Sub-20 não tomou conhecimento do Peru e venceu por 9 a 0 nesta segunda-feira (16), no Estádio Mangueirão, em Belém. Depois de abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo, a equipe deslanchou na etapa final e marcou outras sete vezes.
Andrey, atacante do Vasco, foi o principal destaque, com três gols e uma assistência. Robinho Jr. também brilhou: entrou no segundo tempo, marcou duas vezes e comemorou um dos gols com um mortal.
A partida também marcou a estreia de Matheos Ferreira pela Seleção. Nascido na Inglaterra, o atacante abriu o placar aos 12 minutos. Jhuan Nunes e Yuri Leles completaram a goleada, enquanto Pereda marcou contra a própria equipe.
Seleção aplicou goleada de 9 a 0 no sub-20
Como foi o jogo
O Brasil começou melhor e abriu o placar aos 12 minutos. Matheos Ferreira recebeu pela esquerda, avançou em velocidade e finalizou com o pé esquerdo. Aos 22, Andrey ampliou após girar sobre a marcação dentro da área e acertar um chute forte.
Antes do intervalo, a Seleção ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro. Matheos driblou o goleiro peruano e serviu Andrey, mas o atacante finalizou em cima da defesa.
Na volta para o segundo tempo, o Brasil acelerou e marcou duas vezes logo nos primeiros minutos. Andrey aproveitou um cruzamento para fazer o terceiro e, pouco depois, voltou a balançar as redes para completar seu hat-trick.
Robinho Jr. ampliou de cabeça após cruzamento de Matheos Ferreira. Na sequência, recebeu pela esquerda e finalizou para marcar o quinto gol brasileiro.
O sexto saiu em cobrança de pênalti. Jhuan Nunes bateu no canto direito, enquanto o goleiro caiu para o lado oposto. Depois, Yuri Leles aproveitou o rebote do arqueiro peruano e marcou o oitavo.
O último gol veio em uma jogada de ataque brasileira. Após uma bola levantada na área, Pereda desviou contra o próprio patrimônio e fechou o placar em 9 a 0.