PELA GLÓRIA ETERNA

Rodada quase perfeita faz chances de classificação para Libertadores do Bahia disparar

Triunfo sobre o Mirassol e tropeços de rivais recolocaram o Tricolor no G-5

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:56

Bahia tem 48,1% de chance de classificação para Libertadores do ano que vem Crédito: Catarina Brandão/ECB

Depois de duas derrotas seguidas, o Bahia voltou a vencer e ainda contou com uma ajuda e tanto dos concorrentes. O triunfo por 1x0 sobre o Mirassol, no último domingo (11), na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Brasileirão, veio acompanhado de tropeços de quase todos os adversários diretos na briga pelo G-4, e o resultado foi um salto nas chances de classificação para a Libertadores.

Ainda no domingo, o Fluminense foi derrotado pelo Flamengo. Na segunda-feira (12), no jogo que encerrou a rodada, o Cruzeiro levou 4x2 do RB Bragantino. Entre os rivais diretos, apenas o Athletico-PR venceu, ao golear a Chapecoense por 4x1, também na segunda. Com essa combinação de resultados, o Esquadrão subiu uma posição e agora ocupa o 5º lugar, com 49 pontos, apenas dois a menos que o Fluminense, que fecha o G-4.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

Chances de classificação para Libertadores

De volta à zona que dá vaga na fase preliminar da Libertadores, o Bahia viu sua probabilidade de classificação saltar de 32,8% para 48,1% em apenas uma rodada, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O aumento foi de 15,3 pontos percentuais.

Mesmo estando abaixo na tabela, o Cruzeiro, 6º colocado com 48 pontos, aparece com chance ligeiramente maior que a do Tricolor: 48,3%. Além da equipe mineira, apenas os integrantes do G-4 superam o Bahia nas projeções. Flamengo e Palmeiras já têm 100% de chance, de acordo com a universidade, enquanto Athletico-PR e Fluminense completam o grupo.

Vale lembrar que a UFMG calcula apenas as chances de classificação via G-5, sem diferenciar quem vai direto para a fase de grupos, hoje reservada aos quatro primeiros, de quem disputa a fase preliminar, atualmente destinada ao 5º colocado, posição que hoje é do próprio Bahia.

Vagas podem aumentar, mas o caminho passa pelo campo

A depender dos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o G-5 pode virar até G-9, e até o 7º colocado pode garantir vaga direta. Mas, sem contar com o ovo antes da galinha, o Bahia precisa fazer a sua parte.

Se repetir nas oito rodadas finais o aproveitamento de 54,4% que tem até aqui, o time somará mais 13 pontos e chegará a 62. Essa é a pontuação média do 5º colocado da Série A na era dos pontos corridos com 20 clubes e, segundo a UFMG, levaria a chance de classificação a 93% nas projeções atuais.

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