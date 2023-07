Rodrigo Andrade deve desfalcar o Vitória contra a Ponte Preta; veja outras baixas

Pilar do meio-campo do Vitória na Série B do Brasileiro, o volante Rodrigo Andrade deve desfalcar o Vitória na estreia do segundo turno, contra a Ponte Preta. A partida é válida pela 20ª rodada da competição e será disputada no domingo (30), às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



Rodrigo Andrade se queixou de novo incômodo na panturrilha após a vitória por 1x0 contra a Chapecoense, na última segunda-feira (24). O jogo foi o primeiro em que ele foi relacionado após se recuperar de lesão na mesma região. Depois de desfalcar o rubro-negro em quatro rodadas da Série B, o volante ficou como opção no banco de reservas e substituiu Gegê no segundo tempo.