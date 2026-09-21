FUTEBOL

Rogério Ceni chama Daronco de caseiro e discute com jornalista em coletiva após derrota do Bahia: ‘Oportunismo’

Técnico do Bahia questionou a arbitragem em pênalti perdido por Everaldo e se irritou ao ser perguntado sobre a escolha do cobrador

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:28

Rogério Ceni em coletiva após derrota contra o Athletico Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A derrota do Bahia para o Athletico-PR por 2 a 1, neste domingo (20), terminou em clima tenso também fora de campo. Após o resultado que encerrou uma sequência de 11 partidas de invencibilidade do Tricolor no Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni criticou a atuação do árbitro Anderson Daronco e se irritou ao responder a uma pergunta sobre a cobrança de pênalti desperdiçada por Everaldo.

A escolha do camisa 27 para a cobrança provocou um momento de atrito durante a entrevista coletiva. Questionado sobre a decisão, já que Luciano Juba havia convertido pênaltis nas duas rodadas anteriores, Ceni lembrou que o atacante também estava em campo quando Juba cobrou diante do Remo, em Belém.

"Você fez essa pergunta em Belém, quando Juba bateu e Everaldo estava em campo contra o Remo, vai inverter agora? Você ouviu seu colega perguntar e vai inverter? A decisão é sempre minha. Isso é um oportunismo do caral** - respondeu.

Veja como foi a derrota do Bahia para o Atlhetico-PR 1 de 7

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando o Bahia teve a oportunidade de buscar o empate no confronto direto pela briga por uma vaga no G-4. Everaldo bateu, mas parou na defesa do goleiro Mycael. Para Ceni, porém, a cobrança deveria ter sido repetida porque jogadores do Athletico-PR teriam invadido a área antes da batida.

"Um jogo equilibrado, tivemos nossas chances. Esse pênalti no final nos daria um ponto importante. Daronco é “caseiraço”, ele tentou olhar tudo que podia para não dar o pênalti. Ele não teve coragem, não teve culhão para mandar voltar o pênalti. Não deixamos de correr e competir, os atletas fizeram o melhor", falou Ceni.