Rogério Ceni comanda último treino antes de estreia pelo Bahia

Ceni no comando de treino do Bahia. Crédito: Letícia Martins/E.C Bahia

O técnico Rogério Ceni comandou, na manhã desta quarta-feira (13), seu terceiro e último treino antes da estreia pelo Bahia. O Esquadrão enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira (14), às 20h, no estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O dia começou no auditório, onde a nova comissão técnica passou um vídeo com informações sobre o adversário. Em seguida, houve uma rápida ativação na academia. Na sequência, o elenco foi para o campo do CT Evaristo de Macedo.

No gramado, Ceni orientou uma atividade focada nas finalizações e no posicionamento. Por fim, o auxiliar Nelson Simões comandou um treinamento de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva.

David Duarte e André fizeram um trabalho no campo com o fisioterapeuta Thiago Teixeira. Já o meia Cauly, pela primeira vez após lesão, realizou um rápido trabalho com bola.