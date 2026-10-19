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Rogério Ceni detona atuação do Bahia contra o Flamengo: ‘Me sinto envergonhado’

Tricolor voltou a perder por dois gols de diferença na Fonte Nova depois de quase dois anos

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:59

Rogério Ceni em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

A derrota por 3x0 para o Flamengo, no último domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão, foi a pior do Bahia como mandante nesta temporada e também a mais dura em quase dois anos. O Esquadrão não perdia por um placar tão elástico diante da própria torcida desde a 32ª rodada da Série A de 2024, quando foi derrotado pelo São Paulo pelo mesmo resultado, também na Fonte Nova. Mais do que o placar, no entanto, o que preocupou foi o desempenho da equipe.

“Quando você deixa a bola com o Flamengo eles produzem um volume muito grande. Baixamos Kike mais do que o normal, por causa da linha de cinco que eles faziam, e até marcamos bem. No balanço para o lado esquerdo não fizemos tão bem quanto nos treinos. Nunca vi um primeiro tempo com 27% de posse de bola em 200 e poucos jogos aqui. Foi nosso pior primeiro tempo em matéria de construção. Tivemos até as chances, mas todas em contra-ataque, nenhuma em velocidade. O adversário dificultou, mas nós também jogamos muito abaixo”, analisou o técnico Rogério Ceni após a partida.

Veja como foi a derrota do Bahia para o Flamengo 1 de 8

Reclamação com ressalva

Diante da atuação ruim, o treinador evitou fazer da arbitragem o centro da discussão, embora tenha questionado dois lances polêmicos. O primeiro aconteceu ainda no início do jogo, quando o goleiro Rossi errou na saída de bola e entregou nos pés de Alejo. O atacante tricolor só não finalizou para o gol vazio porque foi empurrado por Pulgar, que recebeu apenas o cartão amarelo. O segundo foi o pênalti de Marco Moreno em Carrascal, convertido por Jorginho para abrir o placar.

“No nosso único momento razoável no jogo, no início do segundo tempo, acabamos sofrendo o gol em contra-ataque. Estávamos em superioridade numérica, a lógica era que a jogada terminasse ali. Uma bela jogada do Carrascal, de onde eu estava não consegui ver exatamente se tocou ou não. Achei que tinha raspado na bola. Teve um lance com Alejo também, para mim para cartão vermelho claro. O goleiro estava fora do gol, Alejo vai bater com o gol livre, e ele não expulsa o jogador”, reclamou Ceni.

“Mas não me sinto à vontade para criticar o árbitro, me sinto envergonhado. Mas era um lance pontual e para cartão vermelho, na minha opinião. O segundo gol sofremos numa saída errada. Com todos os defeitos, ainda sofremos os gols em falhas próprias”, acrescentou.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 31

Queda na tabela

Além do gosto amargo, a derrota custou ao Bahia a chance de entrar no G-4. Com uma vitória, o Tricolor chegaria aos 52 pontos e assumiria a quarta colocação. Com o tropeço, estacionou nos 49 e caiu para o sétimo lugar, fora até da zona de classificação para a pré-Libertadores. O consolo é que a distância para o Cruzeiro, que fecha o G-4, é de apenas dois pontos.

“Nós entramos no G-4 vencendo jogos. Hoje o adversário era difícil, mas concordo com você. Às vezes eram dois contra quatro, e não conseguíamos estancar as jogadas. Tabela, drible e eles saíam no espaço. Você pode até perder o jogo, mas acho que fizemos pouco perto do que foi determinado, treinado, uma noite bem abaixo tecnicamente dos jogadores. O que mais me incomodou foi como eles conseguiam conectar jogadas, e nós, mesmo em superioridade, não conseguíamos. Não conseguimos competir nem fisicamente”, lamentou o treinador.

Mais um compromisso difícil

A chance de reação vem no próximo sábado (24), às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro. Além de voltar a vencer e subir na tabela, o Bahia precisa do resultado para evitar que mais um concorrente entre na briga pelo G-4. Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Peixe soma 45 pontos e pode encostar no Tricolor em caso de triunfo no confronto direto.