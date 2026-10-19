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Rogério Ceni detona atuação do Bahia contra o Flamengo: ‘Me sinto envergonhado’

Tricolor voltou a perder por dois gols de diferença na Fonte Nova depois de quase dois anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:59

Rogério Ceni em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo
Rogério Ceni em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

A derrota por 3x0 para o Flamengo, no último domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão, foi a pior do Bahia como mandante nesta temporada e também a mais dura em quase dois anos. O Esquadrão não perdia por um placar tão elástico diante da própria torcida desde a 32ª rodada da Série A de 2024, quando foi derrotado pelo São Paulo pelo mesmo resultado, também na Fonte Nova. Mais do que o placar, no entanto, o que preocupou foi o desempenho da equipe.

“Quando você deixa a bola com o Flamengo eles produzem um volume muito grande. Baixamos Kike mais do que o normal, por causa da linha de cinco que eles faziam, e até marcamos bem. No balanço para o lado esquerdo não fizemos tão bem quanto nos treinos. Nunca vi um primeiro tempo com 27% de posse de bola em 200 e poucos jogos aqui. Foi nosso pior primeiro tempo em matéria de construção. Tivemos até as chances, mas todas em contra-ataque, nenhuma em velocidade. O adversário dificultou, mas nós também jogamos muito abaixo”, analisou o técnico Rogério Ceni após a partida.

Veja como foi a derrota do Bahia para o Flamengo

Bahia x Flamengo - 32ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Flamengo - 32ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
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Bahia x Flamengo - 32ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
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Bahia x Flamengo - 32ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Reclamação com ressalva

Diante da atuação ruim, o treinador evitou fazer da arbitragem o centro da discussão, embora tenha questionado dois lances polêmicos. O primeiro aconteceu ainda no início do jogo, quando o goleiro Rossi errou na saída de bola e entregou nos pés de Alejo. O atacante tricolor só não finalizou para o gol vazio porque foi empurrado por Pulgar, que recebeu apenas o cartão amarelo. O segundo foi o pênalti de Marco Moreno em Carrascal, convertido por Jorginho para abrir o placar.

“No nosso único momento razoável no jogo, no início do segundo tempo, acabamos sofrendo o gol em contra-ataque. Estávamos em superioridade numérica, a lógica era que a jogada terminasse ali. Uma bela jogada do Carrascal, de onde eu estava não consegui ver exatamente se tocou ou não. Achei que tinha raspado na bola. Teve um lance com Alejo também, para mim para cartão vermelho claro. O goleiro estava fora do gol, Alejo vai bater com o gol livre, e ele não expulsa o jogador”, reclamou Ceni.

“Mas não me sinto à vontade para criticar o árbitro, me sinto envergonhado. Mas era um lance pontual e para cartão vermelho, na minha opinião. O segundo gol sofremos numa saída errada. Com todos os defeitos, ainda sofremos os gols em falhas próprias”, acrescentou.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Mirassol - 30ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 0x3 Flamengo - 32ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Queda na tabela

Além do gosto amargo, a derrota custou ao Bahia a chance de entrar no G-4. Com uma vitória, o Tricolor chegaria aos 52 pontos e assumiria a quarta colocação. Com o tropeço, estacionou nos 49 e caiu para o sétimo lugar, fora até da zona de classificação para a pré-Libertadores. O consolo é que a distância para o Cruzeiro, que fecha o G-4, é de apenas dois pontos.

“Nós entramos no G-4 vencendo jogos. Hoje o adversário era difícil, mas concordo com você. Às vezes eram dois contra quatro, e não conseguíamos estancar as jogadas. Tabela, drible e eles saíam no espaço. Você pode até perder o jogo, mas acho que fizemos pouco perto do que foi determinado, treinado, uma noite bem abaixo tecnicamente dos jogadores. O que mais me incomodou foi como eles conseguiam conectar jogadas, e nós, mesmo em superioridade, não conseguíamos. Não conseguimos competir nem fisicamente”, lamentou o treinador.

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Mais um compromisso difícil

A chance de reação vem no próximo sábado (24), às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro. Além de voltar a vencer e subir na tabela, o Bahia precisa do resultado para evitar que mais um concorrente entre na briga pelo G-4. Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Peixe soma 45 pontos e pode encostar no Tricolor em caso de triunfo no confronto direto.

“Temos que olhar os erros, trabalhar durante a semana, nem todas as equipes têm o potencial do Flamengo. Fazia muito tempo que não perdíamos um jogo assim. Não apresentamos futebol para ganhar o jogo em momento nenhum. Mais sete jogos, lutar pela melhor posição possível para que o Bahia consiga ir para a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo. Agora começa a ser uma batalha difícil, porque Santos, Atlético-MG e Cruzeiro venceram. Santos foi a 45 pontos e é nosso próximo adversário, fora de casa. Temos que estancar a sangria o mais rápido possível e tentar trazer pontos da Vila Belmiro”, projetou Ceni.

Tags:

Bahia Rogério Ceni

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