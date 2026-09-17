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Rogério Ceni ganha opções para substituir Kike Olivera contra o Athletico-PR

Suspenso, uruguaio desfalca o Bahia justamente após ganhar espaço entre os titulares; Ademir, Kauê Furquim e Sanabria disputam a vaga

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:47

Ademir, Kauê Furquim e Sanabria são as alternativas para substituir Kike Olivera
Ademir, Kauê Furquim e Sanabria são as alternativas para substituir Kike Olivera Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Rogério Ceni terá um problema para resolver no Bahia para o duelo direto contra o Athletico-PR, neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Kike Olivera, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Remo e terá que cumprir suspensão.

O desfalque acontece justamente em um momento no qual o uruguaio havia recuperado espaço no time e se tornado importante para o funcionamento da equipe. Depois de passar quase três meses sem entrar em campo, Kike voltou a ser aproveitado por Ceni e foi titular nos últimos quatro jogos do Bahia, todos vencidos pelo Esquadrão.

Embora seja um jogador de ataque, foi principalmente no aspecto defensivo que Kike causou impacto durante a sequência. Nos quatro jogos como titular, o atacante deu uma assistência e acumulou sete recuperações de bola, três desarmes, três cortes e 13 divididas vencidas.

“Kike nos ajudou muito na pressão e marcação, ele que faz a jogada do primeiro gol. Depois ele errou alguns lances, mas é normal para alguém que corre tanto, às vezes chega cansado na bola”, explicou Rogério Ceni após o triunfo sobre o Remo.

“Mudou o sistema de marcação, a gente marcava em uma linha mais baixa. Conseguimos nos manter com isso, o Kike nos dá essa opção. Basicamente mudou isso na marcação. Mudou também o espírito de competição, principalmente do Ba-Vi em diante, e isso é muito necessário hoje em dia no futebol brasileiro”, acrescentou Ceni.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
1 de 27
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Para ocupar a vaga deixada pelo uruguaio, o treinador tem três principais alternativas: Ademir, Kauê Furquim e Sanabria. Titular da equipe antes de Kike ganhar espaço entre os 11 iniciais, Ademir aparece como a principal opção. O camisa 7 soma 33 partidas na temporada, sendo 15 como titular, com três gols e duas assistências.

Outra possibilidade é a entrada do jovem Kauê Furquim. O Bahia inclusive articulou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberação do atacante, convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 no Torneio da Amizade, na Suíça.

Kauê viajou na última terça-feira (15) para o Rio de Janeiro, onde permanece até esta sexta-feira (18). Depois, retorna a Salvador e treinará com o elenco do Bahia no sábado (19), um dia antes do confronto com o Athletico-PR. Aos 17 anos, o atacante soma 12 jogos pela equipe principal na temporada, com dois gols e uma assistência.

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Quem corre por fora na disputa é Sanabria. Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante volta a ficar à disposição de Ceni depois de desfalcar o Bahia nos últimos quatro jogos.

Sanabria tem 20 partidas, três gols e três assistências na temporada. O jogador, porém, vinha recebendo poucas oportunidades com Ceni e atua majoritariamente pelo lado esquerdo do ataque. Ainda assim, já disputou cinco partidas pelo lado direito em 2026 e contribuiu com duas assistências nesse período.

Com a ausência de Kike para resolver, Rogério Ceni comandou mais uma sessão de treinamento no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira (17), dando sequência à preparação para o confronto com o Athletico-PR.

O Bahia volta a trabalhar nesta sexta-feira (18), na Cidade Tricolor, para realizar o penúltimo treino antes da partida. O duelo coloca frente a frente duas equipes que somam 46 pontos, com o Athletico-PR ocupando a terceira colocação e o Bahia aparecendo em quarto.

Tags:

Bahia

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