QUEBRA-CABEÇA TRICOLOR

Rogério Ceni ganha opções para substituir Kike Olivera contra o Athletico-PR

Suspenso, uruguaio desfalca o Bahia justamente após ganhar espaço entre os titulares; Ademir, Kauê Furquim e Sanabria disputam a vaga

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:47

Ademir, Kauê Furquim e Sanabria são as alternativas para substituir Kike Olivera Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Rogério Ceni terá um problema para resolver no Bahia para o duelo direto contra o Athletico-PR, neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Kike Olivera, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Remo e terá que cumprir suspensão.

O desfalque acontece justamente em um momento no qual o uruguaio havia recuperado espaço no time e se tornado importante para o funcionamento da equipe. Depois de passar quase três meses sem entrar em campo, Kike voltou a ser aproveitado por Ceni e foi titular nos últimos quatro jogos do Bahia, todos vencidos pelo Esquadrão.

Embora seja um jogador de ataque, foi principalmente no aspecto defensivo que Kike causou impacto durante a sequência. Nos quatro jogos como titular, o atacante deu uma assistência e acumulou sete recuperações de bola, três desarmes, três cortes e 13 divididas vencidas.

“Kike nos ajudou muito na pressão e marcação, ele que faz a jogada do primeiro gol. Depois ele errou alguns lances, mas é normal para alguém que corre tanto, às vezes chega cansado na bola”, explicou Rogério Ceni após o triunfo sobre o Remo.

“Mudou o sistema de marcação, a gente marcava em uma linha mais baixa. Conseguimos nos manter com isso, o Kike nos dá essa opção. Basicamente mudou isso na marcação. Mudou também o espírito de competição, principalmente do Ba-Vi em diante, e isso é muito necessário hoje em dia no futebol brasileiro”, acrescentou Ceni.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 27

Para ocupar a vaga deixada pelo uruguaio, o treinador tem três principais alternativas: Ademir, Kauê Furquim e Sanabria. Titular da equipe antes de Kike ganhar espaço entre os 11 iniciais, Ademir aparece como a principal opção. O camisa 7 soma 33 partidas na temporada, sendo 15 como titular, com três gols e duas assistências.

Outra possibilidade é a entrada do jovem Kauê Furquim. O Bahia inclusive articulou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberação do atacante, convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 no Torneio da Amizade, na Suíça.

Kauê viajou na última terça-feira (15) para o Rio de Janeiro, onde permanece até esta sexta-feira (18). Depois, retorna a Salvador e treinará com o elenco do Bahia no sábado (19), um dia antes do confronto com o Athletico-PR. Aos 17 anos, o atacante soma 12 jogos pela equipe principal na temporada, com dois gols e uma assistência.

Quem corre por fora na disputa é Sanabria. Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante volta a ficar à disposição de Ceni depois de desfalcar o Bahia nos últimos quatro jogos.

Sanabria tem 20 partidas, três gols e três assistências na temporada. O jogador, porém, vinha recebendo poucas oportunidades com Ceni e atua majoritariamente pelo lado esquerdo do ataque. Ainda assim, já disputou cinco partidas pelo lado direito em 2026 e contribuiu com duas assistências nesse período.

Com a ausência de Kike para resolver, Rogério Ceni comandou mais uma sessão de treinamento no CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira (17), dando sequência à preparação para o confronto com o Athletico-PR.