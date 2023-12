Roma derrota Napoli no Italiano em duelo com 12 cartões amarelos e dois vermelhos

Em um jogo fraco tecnicamente, mas muito disputado, a Roma venceu o Napoli, por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Olímpico, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.



Com o resultado, o time do técnico José Mourinho alcançou os 28 pontos, na sexta colocação, superando os napolitanos, que seguem com 27, em sétimo. A liderança é Ada Internazionale, com 44 po ntos, seguida pela Juventus, que soma 40.



O jogo foi muito disputado no primeiro tempo. Em muitos lances os jogadores passaram do limite, o que fez o jovem árbitro Andrea Colombo distribuir oito cartões amarelos, 'presenteando' até mesmo os dois treinadores por causa do excesso de reclamação