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Romário cobra demissão do técnico Carlo Ancelotti após a derrota da Seleção: 'Pega tuas coisas e mete o pé'

Em tom agressivo, o senador direcionou uma mensagem ao dirigente

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:06

Romário no Charla Pdcast
Romário no Charla Pdcast Crédito: Reprodução/YouTube Charla Podcast

O ex-jogador Romário pediu a demissão do técnico Carlo Ancelotti após a derrota da seleção brasileira por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), em amistoso disputado em Singapura. O tetracampeão mundial usou as redes sociais para criticar o desempenho do treinador italiano e cobrar uma decisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

Em tom agressivo, o senador direcionou uma mensagem ao dirigente e pediu que Ancelotti deixe o comando da equipe. "Presidente, Manda o Ancelotti pra casa do c***. Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!", escreveu.

Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica

Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário por Reprodução
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Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução

Romário reconheceu o histórico de conquistas do treinador, mas avaliou que ele ainda não apresentou resultados satisfatórios à frente da seleção brasileira. "Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais!", afirmou.

O ex-atacante também cobrou uma postura mais firme de Samir Xaud e pediu que o presidente da CBF tome uma decisão sobre a permanência do italiano. "Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão", escreveu.

A derrota para o Japão aumentou a pressão sobre Ancelotti. A seleção brasileira chegou a estar perdendo por dois gols de diferença, conseguiu empatar com dois gols de Vinicius Júnior, mas sofreu o terceiro nos minutos finais da partida.

Foi o quinto resultado negativo do Brasil em 21 jogos sob o comando do italiano. A equipe também perdeu para os japoneses pela segunda vez pelo placar de 3 a 2. Ancelotti ainda foi expulso após reclamar da arbitragem no lance que resultou no gol da vitória japonesa.

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