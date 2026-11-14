DERROTA

Romário cobra demissão do técnico Carlo Ancelotti após a derrota da Seleção: 'Pega tuas coisas e mete o pé'

Em tom agressivo, o senador direcionou uma mensagem ao dirigente



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:06

Romário no Charla Pdcast Crédito: Reprodução/YouTube Charla Podcast

O ex-jogador Romário pediu a demissão do técnico Carlo Ancelotti após a derrota da seleção brasileira por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), em amistoso disputado em Singapura. O tetracampeão mundial usou as redes sociais para criticar o desempenho do treinador italiano e cobrar uma decisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

Em tom agressivo, o senador direcionou uma mensagem ao dirigente e pediu que Ancelotti deixe o comando da equipe. "Presidente, Manda o Ancelotti pra casa do c***. Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!", escreveu.

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Romário reconheceu o histórico de conquistas do treinador, mas avaliou que ele ainda não apresentou resultados satisfatórios à frente da seleção brasileira. "Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais!", afirmou.

O ex-atacante também cobrou uma postura mais firme de Samir Xaud e pediu que o presidente da CBF tome uma decisão sobre a permanência do italiano. "Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão", escreveu.

A derrota para o Japão aumentou a pressão sobre Ancelotti. A seleção brasileira chegou a estar perdendo por dois gols de diferença, conseguiu empatar com dois gols de Vinicius Júnior, mas sofreu o terceiro nos minutos finais da partida.