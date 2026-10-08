BAIXINHO SEM FILTRO

Romário defende Cristiano Ronaldo e detona Jorge Jesus: 'Teria mandado ele tomar no c*'

Campeão do mundo em 1994 diz que faria o mesmo que o atacante, que abandonou a concentração de Portugal após acusar o treinador de descumprir um acordo

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:50

Romário no Charla Pdcast Crédito: Reprodução/YouTube Charla Podcast

Romário entrou na polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus e não escondeu de que lado está. Convidado do Charla Podcast na última quarta-feira (7), o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira disse que repetiria a atitude do camisa 7, que deixou a concentração da seleção portuguesa, e ainda acrescentou o que, na visão dele, faltou ao craque fazer antes de ir embora.

“Eu faria igual. Mas, antes de ir, teria mandado ele (Jorge Jesus) tomar no c... O erro foi não ter mandado o cara pro caral...!”, disparou o ex-atacante.

O apoio, porém, veio com uma ressalva. Romário deixou claro que sua opinião se baseia no relato do próprio Cristiano sobre o que havia sido acertado com o técnico. “O Cristiano me parece bem objetivo e, segundo ele, o Jorge Jesus não cumpriu o combinado”, afirmou. Para o Baixinho, a sensação de desprestígio é o que explica a reação do capitão português.

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O que aconteceu

A fala de Romário veio um dia depois de Cristiano divulgar um comunicado com sua versão dos fatos. Segundo o jogador, ficou combinado com Jesus que ele seria preservado nos dois jogos fora de casa da Liga das Nações, contra Noruega e Dinamarca. O plano mudou antes do confronto com os noruegueses: o treinador teria avisado que pretendia colocá-lo em campo por cerca de meia hora. Cristiano chegou a aquecer, mas não foi acionado.

Ainda de acordo com o atacante, houve uma conversa entre os dois antes da entrevista coletiva de Jesus. A expectativa de Cristiano era que o técnico explicasse publicamente o que havia sido conversado e sua posição sobre as escolhas da comissão. Como, na avaliação dele, as declarações não refletiram o que foi acertado, o jogador decidiu deixar a delegação antes da partida contra a Dinamarca, alegando quebra de confiança.

A versão de Jorge Jesus

O treinador, por outro lado, defendeu o direito de rever o planejamento de acordo com as necessidades do time. Jesus argumentou que estar no banco nunca significou garantia de entrar em campo e que, embora respeite a história de Cristiano, isso não lhe dá um tratamento diferente do restante do elenco.

Pedido de desculpas e futuro na seleção

Mesmo mantendo as críticas ao técnico, Cristiano admitiu no comunicado que errou ao abandonar a concentração. Ele se desculpou com os companheiros e com a torcida, assumiu a responsabilidade e disse estar disposto a aceitar uma eventual punição.