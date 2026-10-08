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Romário defende Cristiano Ronaldo e detona Jorge Jesus: 'Teria mandado ele tomar no c*'

Campeão do mundo em 1994 diz que faria o mesmo que o atacante, que abandonou a concentração de Portugal após acusar o treinador de descumprir um acordo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:50

Romário no Charla Pdcast
Romário no Charla Pdcast Crédito: Reprodução/YouTube Charla Podcast

Romário entrou na polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus e não escondeu de que lado está. Convidado do Charla Podcast na última quarta-feira (7), o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira disse que repetiria a atitude do camisa 7, que deixou a concentração da seleção portuguesa, e ainda acrescentou o que, na visão dele, faltou ao craque fazer antes de ir embora.

“Eu faria igual. Mas, antes de ir, teria mandado ele (Jorge Jesus) tomar no c... O erro foi não ter mandado o cara pro caral...!”, disparou o ex-atacante.

O apoio, porém, veio com uma ressalva. Romário deixou claro que sua opinião se baseia no relato do próprio Cristiano sobre o que havia sido acertado com o técnico. “O Cristiano me parece bem objetivo e, segundo ele, o Jorge Jesus não cumpriu o combinado”, afirmou. Para o Baixinho, a sensação de desprestígio é o que explica a reação do capitão português.

Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica

Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução
Romário por Reprodução
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Romário perdeu quase 20kg ao todo, após bariátrica por Reprodução

O que aconteceu

A fala de Romário veio um dia depois de Cristiano divulgar um comunicado com sua versão dos fatos. Segundo o jogador, ficou combinado com Jesus que ele seria preservado nos dois jogos fora de casa da Liga das Nações, contra Noruega e Dinamarca. O plano mudou antes do confronto com os noruegueses: o treinador teria avisado que pretendia colocá-lo em campo por cerca de meia hora. Cristiano chegou a aquecer, mas não foi acionado.

Ainda de acordo com o atacante, houve uma conversa entre os dois antes da entrevista coletiva de Jesus. A expectativa de Cristiano era que o técnico explicasse publicamente o que havia sido conversado e sua posição sobre as escolhas da comissão. Como, na avaliação dele, as declarações não refletiram o que foi acertado, o jogador decidiu deixar a delegação antes da partida contra a Dinamarca, alegando quebra de confiança.

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A versão de Jorge Jesus

O treinador, por outro lado, defendeu o direito de rever o planejamento de acordo com as necessidades do time. Jesus argumentou que estar no banco nunca significou garantia de entrar em campo e que, embora respeite a história de Cristiano, isso não lhe dá um tratamento diferente do restante do elenco.

Pedido de desculpas e futuro na seleção

Mesmo mantendo as críticas ao técnico, Cristiano admitiu no comunicado que errou ao abandonar a concentração. Ele se desculpou com os companheiros e com a torcida, assumiu a responsabilidade e disse estar disposto a aceitar uma eventual punição.

O atacante também indicou que não pretende encerrar sua trajetória por Portugal. Segundo ele, se estiver bem fisicamente e rendendo no clube, continuará à disposição da seleção depois de cumprir uma possível suspensão.

Tags:

Cristiano Ronaldo Portugal Romário

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