FUTEBOL

Romário detona Vini Jr. na Seleção: 'Não posso dizer que ele é um grande nome'

Para craque do tetra, atacante só tem se destacado no Real Madrid

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:14

Romário e Vini Jr Crédito: Reprodução

Romário afirmou que ainda não vê Vinícius Júnior como um dos grandes nomes da Seleção Brasileira. Para o ex-atacante, o jogador do Real Madrid não consegue repetir com a camisa do Brasil o mesmo desempenho que apresenta no futebol europeu.

Ao comentar sobre os atletas que podem assumir protagonismo na Copa do Mundo de 2026, Romário disse que, além de Neymar, não enxerga outro nome consolidado na equipe. Quando questionado sobre Vini Jr., ele respondeu negativamente.

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Na avaliação do tetracampeão mundial, o atacante muda completamente de desempenho quando deixa o clube espanhol para defender a Seleção Brasileira. “Se fosse pelo Real Madrid, ele seria. É porque no Real Madrid ele é um jogador e na Seleção Brasileira ele é 100% diferente. Se eu não me engano, ele tem quase 50 jogos com a camisa da Seleção Brasileira, e 6, 8 gols”, declarou.

Romário disse não conseguir entender o motivo da diferença de rendimento e apontou que os jogadores do Real Madrid, em sua maioria, têm nível técnico superior ao elenco brasileiro.

“Eu não consigo entender. É claro que individualmente, o jogador do Real Madrid, na minha opinião, eles são tecnicamente melhores do que os da Seleção Brasileira. Nem todos, é claro. Eu estou falando a maioria, e eu não consigo entender porque o Vini Jr. joga de uma forma no Real Madrid e, quando coloca a camisa da seleção brasileira, ele joga de outra forma. O posicionamento é o mesmo, até porque o Ancelotti que colocou ele lá”, afirmou.

O ex-camisa 11 também comentou a expectativa criada em torno da chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção. Segundo ele, imaginava que a relação construída entre técnico e jogador no Real Madrid faria Vinícius Júnior crescer na equipe brasileira, mas disse que isso não ocorreu até agora.