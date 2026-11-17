FUTEBOL

Romário rebate Ancelotti após técnico dizer que ele 'fala muito' e volta a criticar trabalho: 'Pede para sair'

Romário respondeu às declarações de Ancelotti, criticou o trabalho do italiano e voltou a cobrar sua saída

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:13

Romário cobrou saída do treinador da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução e CBF

O senador e ex-jogador Romário voltou a criticar Carlo Ancelotti e reforçou o pedido pela saída do treinador do comando da Seleção Brasileira. Em publicação nas redes sociais na noite desta segunda-feira (16), o tetracampeão respondeu à declaração do italiano, que havia afirmado que o ex-atacante “fala muito” ao comentar suas críticas ao trabalho da equipe.

Romário afirmou que tem autoridade para opinar sobre os rumos da Seleção por sua trajetória com a camisa brasileira. “Eu falo muito mesmo porque, quando o assunto é seleção, eu tenho tamanho, peso e poder de fala”, escreveu. O ex-jogador também negou que suas manifestações tenham como objetivo conquistar popularidade. “Falo o que penso. Me importo pra caralh@ com a seleção!”, acrescentou.

Ele voltou a afirmar ainda que Ancelotti não trouxe novidades ao futebol brasileiro e defendeu uma mudança no comando técnico. “Você não tem acrescentado nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: pede pra sair!”, escreveu. Na sequência, disse acreditar que outro treinador poderia desenvolver um trabalho melhor à frente da equipe.

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Na publicação, o senador lembrou sua passagem pela equipe nacional e afirmou ter contribuído para que a camisa amarelinha conquistasse reconhecimento internacional. Apesar das críticas ao trabalho atual, ele fez questão de reconhecer a trajetória de Ancelotti no futebol de clubes. “Você, Ancelotti, continua com o meu respeito pelo que fez nos clubes por onde passou”, declarou.

O ex-atacante também questionou o nível de competitividade apresentado pelo Brasil às vésperas do amistoso contra Singapura, marcado para esta terça-feira (17). Romário mencionou que o adversário vem de uma derrota por 2 a 0 para o Paraguai e comparou o desempenho brasileiro ao da seleção paraguaia nas Eliminatórias. Para ele, a equipe comandada pelo italiano não pode se conformar com resultados desse nível.