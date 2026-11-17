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Wendel de Novais
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:13
O senador e ex-jogador Romário voltou a criticar Carlo Ancelotti e reforçou o pedido pela saída do treinador do comando da Seleção Brasileira. Em publicação nas redes sociais na noite desta segunda-feira (16), o tetracampeão respondeu à declaração do italiano, que havia afirmado que o ex-atacante “fala muito” ao comentar suas críticas ao trabalho da equipe.
Romário afirmou que tem autoridade para opinar sobre os rumos da Seleção por sua trajetória com a camisa brasileira. “Eu falo muito mesmo porque, quando o assunto é seleção, eu tenho tamanho, peso e poder de fala”, escreveu. O ex-jogador também negou que suas manifestações tenham como objetivo conquistar popularidade. “Falo o que penso. Me importo pra caralh@ com a seleção!”, acrescentou.
Ele voltou a afirmar ainda que Ancelotti não trouxe novidades ao futebol brasileiro e defendeu uma mudança no comando técnico. “Você não tem acrescentado nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: pede pra sair!”, escreveu. Na sequência, disse acreditar que outro treinador poderia desenvolver um trabalho melhor à frente da equipe.
10 promessas para a Seleção Brasileira
Na publicação, o senador lembrou sua passagem pela equipe nacional e afirmou ter contribuído para que a camisa amarelinha conquistasse reconhecimento internacional. Apesar das críticas ao trabalho atual, ele fez questão de reconhecer a trajetória de Ancelotti no futebol de clubes. “Você, Ancelotti, continua com o meu respeito pelo que fez nos clubes por onde passou”, declarou.
O ex-atacante também questionou o nível de competitividade apresentado pelo Brasil às vésperas do amistoso contra Singapura, marcado para esta terça-feira (17). Romário mencionou que o adversário vem de uma derrota por 2 a 0 para o Paraguai e comparou o desempenho brasileiro ao da seleção paraguaia nas Eliminatórias. Para ele, a equipe comandada pelo italiano não pode se conformar com resultados desse nível.
O senador também direcionou críticas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e afirmou que o presidente da entidade já deveria ter demitido o italiano. “E digo isso na cara, sem mandar recado, inclusive pro presidente da CBF, que já passou da hora de te mandar embora”, concluiu. A troca de declarações ocorre após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Ja