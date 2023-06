Ronaldo aposta em três técnicos para assumir a Seleção Brasileira

A seleção brasileira busca até o dia 30 de junho definir o nome de seu novo treinador. Em meio às negociações do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, listou os nomes especulados e disse que o italiano ocupa o primeiro lugar das preferências.



Além da Ancelotti, Ronaldo apontou que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, vem logo atrás nas preferências, enquanto Fernando Diniz, do Fluminense, fecha o "pódio".