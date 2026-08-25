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Roupa do Corre: Olympikus lança novas peças para acompanhar corredores dentro e fora dos treinos

Coleção inclui macacão, top, legging, bermudas e jaqueta com tecnologias para diferentes situações

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:48

Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores Crédito: Divulgação

Se por muito tempo o tênis foi o principal símbolo de identidade de quem pratica corrida, as roupas ganharam espaço nessa expressão. Com o esporte cada vez mais presente no cotidiano dos brasileiros, aumenta também a procura por peças que acompanhem diferentes momentos da rotina — da corrida ao treino de força, da prova ao café com medalha — sem abrir mão de desempenho, conforto e estilo. Nesse cenário, a Olympikus apresenta, em agosto, novidades na Roupa do Corre, ampliando sua linha de vestuário tecnológico com peças pensadas para diferentes formas de viver o esporte.

Lançada em 2024 como uma extensão da linha de calçados, a primeira edição da Roupa do Corre conquistou corredores ao levar para o vestuário o mesmo conceito que ajudou a consolidar o Corre como o tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos: ouvir quem corre. Assim como no desenvolvimento dos calçados, a coleção foi cocriada com corredores brasileiros, atletas, designers e profissionais da moda, buscando equilibrar desempenho, funcionalidade e estética em peças adaptadas à realidade da corrida no país.

Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores

Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
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Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação
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Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores por Divulgação

A ampliação da linha acompanha também uma mudança nos hábitos dos corredores. O Year in Sport 2025, do Strava, apontou o treino de força entre as atividades que mais cresceram entre praticantes de corrida. O dado reflete uma rotina esportiva cada vez mais diversificada, na qual corrida, fortalecimento e outras modalidades fazem parte da mesma jornada. A partir desse cenário, a Olympikus expandiu a coleção com peças que podem acompanhar diferentes momentos da rotina esportiva sem deixar de lado a identidade da corrida.

“A roupa virou parte importante da identidade de quem corre porque acompanha a pessoa em vários momentos da rotina, não só na largada. Essa coleção nasce justamente desse olhar: entender que desempenho e conforto são inegociáveis, mas que o corredor também quer funcionalidade e um design que faça sentido dentro da sua própria história com o esporte. Nosso papel é construir esse ecossistema de forma consistente, em parceria com a comunidade, para que quem corre com a Olympikus se sinta cada vez mais representado em tudo o que veste,” afirma a diretora-executiva de Marketing da Olympikus, Bianca Dallegrave.

Entre os destaques da nova coleção está o top alongado, que combina sustentação e praticidade com três bolsos, incluindo um compartimento traseiro para celular. O comprimento permite que a peça seja usada sem regata e facilita a fixação do número de peito durante provas.

Outra novidade é o macacão, desenvolvido com modelagem anatômica, alças cruzadas nas costas, tecido de alta elasticidade e costuras estratégicas. A proposta é oferecer sustentação e liberdade de movimentos em uma única peça, que pode ser usada tanto na corrida quanto na musculação e em momentos casuais.

Confira 33 provas de corrida para fazer em agosto de 2026 na Bahia

2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Hiperideal - Feira de Santana. Largada: Hiperideal Feira de Santana, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-hiperideal-2a-edicao-feira-de-santana-87087 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Rústica Eco Parque Arraial d’Ajuda - Porto Seguro. Largada: Eco Parque Arraial d'Ajuda, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-rustica-eco-parque-arraial-dajuda-vida-sport-2026-86991 por Reprodução
2 de agosto: Turbo Run - Salvador. Largada na Orla de Patamares, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/vi-turborun por Reprodução
2 de agosto: 16ª Corrida da Superação - Ubaíra. Largada no Jenipapo, às 6h30. Mais informações em: https://platoon.com.br/corrida-da-superacao por Reprodução
2 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Juazeiro. Concentração na Praça Santiago Maior (Praça Cordeiro de Miranda, 41 – Centro), às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---juazeiro por Reprodução
8 de agosto: Caramelo Run - Capim Grosso. Largada na Praça da Prefeitura, às 17h. Mais informações em: https://platoon.com.br/caramelo-run por Reprodução
9 de agosto: Corrida dos Farmacêuticos - Salvador. Largada: 6h30, no Jardim de Alah. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-dos-farmaceuticos-86339 por Reprodução
9 de agosto: Corrida da Diversidade - Salvador. Largada no Dique do Tororó, às 6h30. Mais informações em: https://ingressosmais.com.br/events/corrida-da-diversidade#/checkout por Reprodução
9 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Feira de Santana. Concentração na Avenida Nóide Cerqueira - Caoa Chery, às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---feira-de-santana por Reprodução
9 de agosto: Circuito Pede Run - Senhor do Bonfim. Mais informações em: https://augbcorridas.com.br/evento/pederun-senhor-do-bonfim-2026 por Reprodução
9 de agosto: Santander Track&Field Run Series Shopping Barra - Salvador. Largada: Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, às 5h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/run-series/shopping-barra-2026/ por Reprodução
9 de agosto - Corre Fofo Itabuna/Ilhéus - Ilhéus. Largada na Orla de Ilhéus, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corre-fofo-itabuna-ilheus por Reprodução
15 de agosto - Feira Wine Run - Feira de Santana. Largada: Shopping Avenida - Av. Noide Cerqueira, às 17h. Mais informações em: https://www.races.com.br/feirawinerun-2026 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Itabuna. Concentração no Estacionamento da Câmara Municipal, às 7h.  Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---itabuna por Reprodução
16 de agosto - Runpink - Porto Seguro. Largada na Rotatória 2, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/runpink-corrida-and-consciencia-agosto-lilas por Reprodução
16 de agosto: Corrida Apae - Paulo Afonso. Largada no Monumento O Touro e A Sucuri, às 5h30. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/3-corrida-apae-paulo-afonso por Reprodução
16 de agosto: Corrida VaiBem – Etapa Salvador. Largada: Praça de Piatã, Av. Octávio Mangabeira, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-vai-bem-etapa-salvador-87008 por Reprodução
16 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Laboanalise Run - Cruz das Almas. Concentração: Campus UFRB - R. Rui Barbosa, Cruz das Almas, às 6h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-233/ por Reprodução
16 de agosto: SmartFit Run - Salvador. Largada: Clube Espanhol, Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smart-fit-run-salvador-87088 por Reprodução
16 de agosto: Corrida Cidade Jardim - Amargosa. Largada: Praça do Bosque, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-cidade-jardim-86962 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Petrobras - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 6h30. Mais informações em: https://circuitopetrobras.com.br/etapas/etapa-salvador-ba/ por Reprodução
23 de agosto: Corre Cristão - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corrida-corre-cristo-salvador-2026 por Reprodução
23 de agosto: Desafio Casa Esportiva 15k - Feira de Santana. Largada: Av. Senhor dos Passos, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/desafio-15k-casa-esportiva-2026-85551 por Reprodução
23 de agosto: Conexão Litoral - Circuito Itacimirim- Camaçari. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/conexo-litoral-circuito-itacimirim por Reprodução
23 de agosto: Centauro Desbrava - Salvador. Largada: 6h, no Salvador Shopping. Mais informações em: https://page.ticketsports.com.br/centauro-desbrava-2026-i-salvador-ba/ por Reprodução
30 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Vitória da Conquista. Concentração na Avenida Olívia Flores (em frente ao Boulevard Shopping), às 8h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---vitoria-da-conquista por Reprodução
30 de agosto: Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.circuitobluerun.com.br/salvador/unica por Reprodução
30 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Corrida do Samba | Recôncavo - Santo Antônio de Jesus. Largada: Av Carlos do Amaral, Benfica, às 6h30. Mais informações: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-236/ por Reprodução
30 de agosto: Mignon Run - Salvador. Largada: Restaurante Mignon, na Graça, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/mignon-run-the-taste por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona AABB - Jequié. Largada: Rua C, Distrito Industrial. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-meia-maratona-aabb-jequie-leo-fibrasol por Reprodução
30 de agosto: Smurfs Run - Salvador. Concentração: 6h, no Salvador Norte Shopping. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smurfs-run-salvador-norte-shopping-86219 por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona Farol a Farol - Salvador. Largada no Clube Espanhol. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/meia-maratona-farol-a-farol-2026 por Reprodução
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2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução

A jaqueta corta-vento também está entre os lançamentos. Desenvolvida para treinos em condições climáticas variadas, a peça conta com as tecnologias Wind Protection e Water Resist, que ajudam a bloquear o vento e resistir a chuvas leves. Perfurações a laser em pontos estratégicos favorecem a ventilação, enquanto detalhes refletivos aumentam a visibilidade em locais com pouca iluminação.

A jaqueta ainda conta com um bolso no ombro para transportar pequenos objetos. Quando não está sendo usada, pode ser dobrada e guardada dentro do próprio compartimento, facilitando o transporte e ocupando menos espaço.

Já a bermuda masculina e o short feminino 2 em 1 foram pensados para um desafio comum entre corredores: carregar celular, géis, chaves e cartões sem depender de acessórios adicionais. As peças combinam uma camada externa leve com uma base interna de sustentação e contam com bolsos distribuídos pelo cós e pelas laterais.

O tecido utiliza a tecnologia Dry Action, que contribui para acelerar a absorção e a evaporação do suor. A modelagem também foi desenvolvida para favorecer a liberdade de movimentos, inclusive durante percursos mais longos.

A coleção inclui ainda outras peças para diferentes tipos de treino, como a bermuda curta feminina, a calça legging com bolsos, o top de alto impacto, o short de compressão, as regatas masculina e feminina, o manguito, o boné e a meia de cano médio.

A meia conta com ajuste firme, toque confortável, suporte no arco e construção leve e respirável, características que ajudam a reduzir atrito e bolhas e a manter os pés secos durante a prática esportiva.

As novas peças da Roupa do Corre já estão disponíveis no site da Olympikus e em lojas de artigos esportivos do Brasil. A expansão representa mais um passo da marca na construção de um ecossistema voltado aos corredores, com produtos pensados para acompanhar diferentes etapas da rotina esportiva.

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Corrida Corrida de rua

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