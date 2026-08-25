CORRIDA

Roupa do Corre: Olympikus lança novas peças para acompanhar corredores dentro e fora dos treinos

Coleção inclui macacão, top, legging, bermudas e jaqueta com tecnologias para diferentes situações

Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:48

Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores Crédito: Divulgação

Se por muito tempo o tênis foi o principal símbolo de identidade de quem pratica corrida, as roupas ganharam espaço nessa expressão. Com o esporte cada vez mais presente no cotidiano dos brasileiros, aumenta também a procura por peças que acompanhem diferentes momentos da rotina — da corrida ao treino de força, da prova ao café com medalha — sem abrir mão de desempenho, conforto e estilo. Nesse cenário, a Olympikus apresenta, em agosto, novidades na Roupa do Corre, ampliando sua linha de vestuário tecnológico com peças pensadas para diferentes formas de viver o esporte.

Lançada em 2024 como uma extensão da linha de calçados, a primeira edição da Roupa do Corre conquistou corredores ao levar para o vestuário o mesmo conceito que ajudou a consolidar o Corre como o tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos: ouvir quem corre. Assim como no desenvolvimento dos calçados, a coleção foi cocriada com corredores brasileiros, atletas, designers e profissionais da moda, buscando equilibrar desempenho, funcionalidade e estética em peças adaptadas à realidade da corrida no país.

Olympikus amplia coleção Roupa do Corre para acompanhar a rotina dos corredores 1 de 12

A ampliação da linha acompanha também uma mudança nos hábitos dos corredores. O Year in Sport 2025, do Strava, apontou o treino de força entre as atividades que mais cresceram entre praticantes de corrida. O dado reflete uma rotina esportiva cada vez mais diversificada, na qual corrida, fortalecimento e outras modalidades fazem parte da mesma jornada. A partir desse cenário, a Olympikus expandiu a coleção com peças que podem acompanhar diferentes momentos da rotina esportiva sem deixar de lado a identidade da corrida.

“A roupa virou parte importante da identidade de quem corre porque acompanha a pessoa em vários momentos da rotina, não só na largada. Essa coleção nasce justamente desse olhar: entender que desempenho e conforto são inegociáveis, mas que o corredor também quer funcionalidade e um design que faça sentido dentro da sua própria história com o esporte. Nosso papel é construir esse ecossistema de forma consistente, em parceria com a comunidade, para que quem corre com a Olympikus se sinta cada vez mais representado em tudo o que veste,” afirma a diretora-executiva de Marketing da Olympikus, Bianca Dallegrave.

Entre os destaques da nova coleção está o top alongado, que combina sustentação e praticidade com três bolsos, incluindo um compartimento traseiro para celular. O comprimento permite que a peça seja usada sem regata e facilita a fixação do número de peito durante provas.

Outra novidade é o macacão, desenvolvido com modelagem anatômica, alças cruzadas nas costas, tecido de alta elasticidade e costuras estratégicas. A proposta é oferecer sustentação e liberdade de movimentos em uma única peça, que pode ser usada tanto na corrida quanto na musculação e em momentos casuais.

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A jaqueta corta-vento também está entre os lançamentos. Desenvolvida para treinos em condições climáticas variadas, a peça conta com as tecnologias Wind Protection e Water Resist, que ajudam a bloquear o vento e resistir a chuvas leves. Perfurações a laser em pontos estratégicos favorecem a ventilação, enquanto detalhes refletivos aumentam a visibilidade em locais com pouca iluminação.

A jaqueta ainda conta com um bolso no ombro para transportar pequenos objetos. Quando não está sendo usada, pode ser dobrada e guardada dentro do próprio compartimento, facilitando o transporte e ocupando menos espaço.

Já a bermuda masculina e o short feminino 2 em 1 foram pensados para um desafio comum entre corredores: carregar celular, géis, chaves e cartões sem depender de acessórios adicionais. As peças combinam uma camada externa leve com uma base interna de sustentação e contam com bolsos distribuídos pelo cós e pelas laterais.

O tecido utiliza a tecnologia Dry Action, que contribui para acelerar a absorção e a evaporação do suor. A modelagem também foi desenvolvida para favorecer a liberdade de movimentos, inclusive durante percursos mais longos.

A coleção inclui ainda outras peças para diferentes tipos de treino, como a bermuda curta feminina, a calça legging com bolsos, o top de alto impacto, o short de compressão, as regatas masculina e feminina, o manguito, o boné e a meia de cano médio.

A meia conta com ajuste firme, toque confortável, suporte no arco e construção leve e respirável, características que ajudam a reduzir atrito e bolhas e a manter os pés secos durante a prática esportiva.