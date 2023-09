Rubiales é convocado pela Justiça para depor sobre beijo em jogadora

A Justiça da Espanha acatou nesta terça-feira (12) a denúncia feita pelo Ministério Público, que acusa Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, de agressão sexual. O ex-dirigente deu um beijo na boca da atacante Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina, no mês passado.



Logo após acatar a denúncia, o juiz Francisco de Jorge intimou Rubiales a prestar depoimento sobre o caso na sexta-feira (15), no Tribunal Nacional da Espanha, em Madri, de acordo com informações da agência de notícias The Associated Press. Rubiales se diz inocente e alega que o beijo na jogadora foi consentido.