FÓRMULA 1

Sainz desbanca Verstappen e lidera 1º treino livre do GP da Hungria

Líder do campeonato, Verstappen esteve na frente durante boa parte da sessão, porém perdeu rendimento nos minutos finais

Estadão

Publicado em 19 de julho de 2024 às 10:32

Carlos Sainz Jr. Crédito: Reprodução/Twitter

Carlos Sainz Jr. desbancou Max Verstappen no primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto espanhol anotou o tempo de 1min18s713 e deixou para trás também seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, terceiro mais veloz da sessão, no Circuito de Hungaroring, em Budapeste.

Líder do campeonato, Verstappen esteve na frente durante boa parte da sessão, porém perdeu rendimento nos minutos finais. Ele registrou 1min18s989. Tanto o holandês da Red Bull quanto Sainz estavam com pneus macios, considerados os mais rápidos à disposição dos pilotos. Já Leclerc, que marcou 1min19s011, usava compostos duros, mais lentos.

Sob sol e calor forte, o treino foi realizado sob condições completamente diferentes do cenário dos últimos dias em Hungaroring, quando uma tempestade assustou as equipes e até renderam memes nas redes sociais. E, nesta situação mais favorável, os times se alternaram na ponta, a exemplo dos últimos GPs.

Verstappen começou na frente, tendo George Russell e Lewis Hamilton logo atrás nos primeiros minutos. Os carros da McLaren e da Ferrari se aproximaram e passaram a figurar nas primeiras posições também, na metade da sessão. E a equipe italiana se impôs na pista nos minutos finais com Carlos Sainz, que vem sendo o melhor piloto da Ferrari nas últimas etapas - vem de um 3º lugar na Áustria, dois GPs atrás.

A decepção do treino foi a McLaren, que não sustentou o ritmo ao longo da sessão. Lando Norris, que entrou na briga por vitórias nas últimas corridas, foi apenas o sexto colocado. E o australiano Oscar Piastri, outro coadjuvante que tenta virar protagonista, foi o sétimo mais veloz. O heptacampeão Hamilton finalizou o treino em 10º, após figurar em terceiro.

A sessão não contou com maiores incidentes ou sobressaltos, revelando uma postura mais cautelosas dos pilotos em meio ao surpreendente calor após as fortes chuvas dos últimos dias. O safety car virtual foi acionado uma vez para que um dos comissários pudessem remover um pedaço do carro de Alexander Albon, da Williams, no meio da pista.

Os pilotos voltam para a pista às 12 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira. O terceiro treino livre está marcado para as 7h30 deste sábado. Na sequência, às 11h, haverá a definição do grid de largada com o treino classificatório. E, no domingo, a corrida terá início às 10h.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP da Hungria:

1º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min18s713

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min18s989

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min19s011

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min19s137

5º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min19s180

6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min19s211

7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s249

8º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min19s260

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s265

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min19s287

11º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min19s440

12º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min19s578

13º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s686

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min19s794

15º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min19s804

16º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min19s885

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min19s976

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min20s023

19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min20s295