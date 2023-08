Salah descarta 4° maior salário do mundo e segue no Liverpool

Atual campeão da Arábia Saudita, o Al-Ittihad parece disposto a reforçar ainda mais seu estrelado time e fez uma proposta de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 323,4 milhões) para tirar o atacante Mohamed Salah do Liverpool. De quebra, ainda ofereceu o quarto maior salário do planeta ao jogador: 90 milhões anuais (R$ 485,1 mi) e, mesmo assim, o egípcio recusou para "honrar" o contrato com os ingleses.



De acordo com o jornal árabe Al Riyadiah, a oferta era por acordo de duas temporadas e o atacante não quis nem abrir conversas. Através de seu agente, Rammy Abas, Salah teria agradecido de maneira educada e pediu que as tratativas nem se alongassem