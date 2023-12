Salah presta apoio às vítimas da guerra em Israel: 'Chegamos ao Natal com coração pesado'

O atacante egípcio Mohamed Salah aproveitou o dia do Natal para se solidarizar com as famílias que sofrem por seus parentes por causa dos efeitos da guerra que acontece em Israel desde o início de outubro. Em sua conta no Instagram, o jogador do Liverpool mandou uma mensagem de apoio usando a foto de uma árvore natalina em preto e branco.



"Chegamos ao Natal com o coração pesado e partilhamos a dor das famílias que estão de luto pela perda dos seus entes queridos. Por favor, não se acostume com o sofrimento deles", diz parte do texto em sua conta nas redes sociais nesta segunda-feira.