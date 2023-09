Salvador recebe 3ª etapa de circuito de pôquer, com premiação superior a R$ 100 mil

A capital baiana vai receber mais uma etapa do Star Series of Poker, tradicional evento do jogo de cartas. As disputas serão realizadas entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, no Hotel Vila Galé, em Ondina. Nesse ano, o circuito foi dividido em quatro partes. Essa será a terceira parada, após as edições nos meses de maio e julho.



O evento terá oito dias classificatórios até a formação da mesa final, que acontecera no dia 1º, um domingo. Ao todo, serão nove torneios. Nas edições anteriores, as premiações ultrapassaram o valor de R$ 250 mil, que foram distribuídas em vários torneios. Entre eles, há o Ladies, exclusivo para mulheres, além do Main Event, ou torneio principal. Este último pagará, no mínimo, R$ 100 mil.