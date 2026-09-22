Salvador recebe evento de tênis com participação de campeão de Grand Slam

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:27
Campeão de Grand Slam e um dos principais nomes da história recente do tênis brasileiro, Bruno Soares será uma das atrações do ACE OPEN QPC 2026, que acontece nos dias 25 e 26 de setembro, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador. O ex-tenista participará da abertura do evento na sexta-feira (25), quando terá um bate-papo com atletas e convidados sobre sua trajetória no circuito internacional, alta performance e os aprendizados da carreira.
A edição de 2026 também marca a entrada da QPC como naming right do torneio, que passa a ser oficialmente denominado ACE OPEN QPC. A programação inclui partidas de Tênis e Beach Tennis em duplas, momentos de convivência entre atletas e convidados e atividades musicais ao final de cada dia.
Fernando Nardini, atualmente na CazéTV, será o mestre de cerimônias do evento e conduzirá momentos como a abertura e a cerimônia de premiação.
O ACE OPEN QPC 2026 também terá uma ação voltada ao Instituto Viver Cassange, organização que atua desde 2016 na comunidade de Cassange, em Salvador.
A entidade desenvolve o Projeto Primeiro Set, que utiliza o esporte no trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, aliado a ações de educação e qualificação profissional.
Durante o evento, serão entregues materiais esportivos e uniformes ao Instituto. A organização também terá um espaço no Clube Bahiano de Tênis para apresentar o trabalho desenvolvido na comunidade a empresários, executivos, atletas e possíveis apoiadores.