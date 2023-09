Salvador receberá jovens talentos do tênis na 38ª edição do Bahia Juniors Cup

Maria Turchetto foi a vencedora do Bahia Juniors Cup em 2021. Crédito: Thiago Parmalat/Divulgação

A 38ª edição do Bahia Juniors Cup acontecerá entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador. O campeonato está entre os três maiores juvenis do país e tem a tradição de revelar grandes talentos do tênis brasileiro. As inscrições já estão abertas, com opções que vão de Tennis Kids até 18 anos.



Entre os tenistas que já passaram pelo evento, que acontece desde 1985, estão Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, que faturou a categoria 16 anos em 1993, e Thiago Wild, atual número 1 do Brasil, que venceu em 2017. Também já disputaram a competição nomes como Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros.

As categorias irão distribuir pontos para três tipos de rankings. O torneio de até 18 anos terá a pontuação J100, enquanto as provas de 16 e 14 anos distribuem pontuação para o ranking Sul-Americano do Cosat. Já as competições de 12 anos e Tennis Kids valem para a Confederação Brasileira de Tênis.

"Estamos muito felizes e empolgados com a confirmação de mais uma edição do Bahia Juniors Cup, um dos mais tradicionais eventos do país. Vários nomes de nossos campeões ou tenistas que por aqui passaram se tornaram grandes jogadores no profissional, alguns deles foram número 1 do mundo. É esse nosso objetivo, realizar um bom torneio, bem organizado e revelando talentos", disse Duda Catharino, organizador do evento.

As inscrições variam de acordo com a prova. Para o torneio até 18 anos, são feitas no site da Federação Internacional de Tênis. Para as categorias 16 e 14 anos, é preciso acessar o site do Cosat. Já as demais devem ser feitas no Tênis Integrado.