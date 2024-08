ESPORTE

Salvador sedia Copa Norte Nordeste de Levantamento de Peso

No sábado (31), a partir das 14h, o evento terá a participação de atletas de 9 a 20 anos, nas categorias Sub 13, Sub 17 e Sub 20; e acima de 35 anos (Master). No domingo (1º), a competição tem início às 9h, e contará com a participação de atletas com idades entre 21 e 34 anos (Adulto).