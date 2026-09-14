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Santos anuncia contratação de Coutinho, que revela bastidores da chegada e rebate críticas após deixar o Vasco

Meia estava sem jogar desde fevereiro, assinou até o fim de 2026 e revelou que Neymar foi decisivo para convencê-lo a aceitar o convite do Peixe

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:58

Philippe Coutinho assinou con o Santos até o fim do ano
Philippe Coutinho assinou con o Santos até o fim do ano Crédito: Divulgação/Santos

Philippe Coutinho está de volta ao futebol. O meia foi oficializado pelo Santos nesta segunda-feira (14) e assinou contrato com o clube até o fim de 2026. Sem entrar em campo desde 14 de fevereiro, o jogador explicou a decisão de retornar aos gramados e revelou que Neymar teve papel importante para convencê-lo a aceitar o convite do Peixe.

Os dois são amigos desde a infância, e Neymar foi o responsável pelo primeiro contato para tentar levar Coutinho ao Santos. Segundo o novo reforço santista, o camisa 10 foi a primeira pessoa do futebol a procurá-lo depois de sua saída do Vasco.

“Com certeza o Neymar teve papel importante na minha vida. Um jogador que dispensa comentários, um amigo que tenho desde criança. Foi a primeira pessoa no futebol que mandou mensagem quando saí do Vasco. Mandou no dia seguinte”, contou.

O convite, porém, não foi aceito de imediato. Coutinho explicou que Neymar já havia tentado convencê-lo anteriormente, mas naquele momento o meia entendeu que ainda não estava em condições de voltar a jogar.

“Disse que seria um prazer jogar com ele, mas que naquele momento não dava, não estava bem. Não fazia sentido pra mim. Ele falou comigo depois de alguns meses, minha resposta foi a mesma. O tempo passou. Há duas semanas ele mandou outra mensagem, eu repensei”, comentou.

Desta vez, a abordagem deu resultado. Coutinho decidiu retornar ao futebol e escolheu o Santos como novo destino. O meia foi apresentado ao lado de Rodinei, outro reforço contratado pelo clube após a derrubada do transfer ban. Arthur e Everton Cebolinha também chegaram ao Peixe no período.

“Tinha vontade de voltar a jogar. Por que não? Qual o problema? Estou indo para um grande clube, em outra cidade. Seria injusto eu não poder voltar a trabalhar”, afirmou.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Coutinho explica saída do Vasco

Antes de acertar com o Santos, Coutinho havia encerrado de forma turbulenta sua segunda passagem pelo Vasco. Revelado pelo clube carioca, o meia retornou em 2024, após 14 anos atuando no futebol europeu, mas deixou a equipe no início de 2026 depois de ser vaiado pela torcida na partida contra o Volta Redonda.

Na ocasião, Coutinho pediu a rescisão do contrato e afirmou estar “muito cansado mentalmente”. O jogador também disse que havia entendido que seu ciclo no Vasco tinha chegado ao fim.

Na apresentação pelo Santos, o meia voltou a falar sobre o episódio e afirmou que tentou se preservar diante das críticas. Coutinho lamentou a repercussão de sua saída, mas reforçou a ligação que mantém com o clube que o revelou.

“Tenho visto algumas coisas. Tentando me blindar, mas sei que a repercussão foi grande. Fico triste, mas tenho espaço para falar. O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei a base toda, subi para o profissional. Sempre deixei clara a gratidão ao clube”, afirmou.

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Coutinho também lembrou que abriu mão de valores que teria a receber no futebol do Catar e do Aston Villa para viabilizar seu retorno ao Vasco. Segundo o meia, a decisão foi motivada pelo vínculo que mantém com o clube carioca.

“Sempre deixei claro que não queria que o Vasco gastasse nada para a minha volta. A única forma era abrir mão disso tudo. Meu salário de um ano e dos valores a receber do Aston Villa. Deixei tudo vir para o Vasco pelo carinho”, afirmou.

Tags:

Neymar Santos Phillippe Coutinho

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