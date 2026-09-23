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Santos é condenado por dívida de R$ 18 milhões envolvendo jogador que já deixou o clube

Decisão da CNRD envolve a contratação de Joaquim e a participação do Cuiabá na venda do zagueiro ao Tigres, do México

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:04

Joaquim em ação pelo Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF a pagar R$ 18.616.377,46 ao Cuiabá por valores relacionados ao zagueiro Joaquim. O jogador deixou o clube paulista em 2024 e atualmente defende o Tigres, do México. A decisão foi divulgada pelo Cuiabá nesta quarta-feira (23), e o Santos ainda pode recorrer ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

A dívida envolve duas negociações. A primeira ocorreu em fevereiro de 2023, quando o Santos contratou Joaquim junto ao Cuiabá. A segunda está relacionada à venda do defensor para o Tigres, em julho de 2024, da qual o clube mato-grossense tinha direito a receber uma parcela.

Segundo o Cuiabá, houve uma renegociação para facilitar o pagamento da dívida. O clube afirma que abriu mão de parte relevante do valor que tinha a receber e que o Santos se comprometeu a quitar o restante em cinco parcelas. A última delas venceu em janeiro de 2025, mas, de acordo com os mato-grossenses, apenas a primeira foi paga.

Diante da inadimplência, o Cuiabá acionou a CNRD em maio de 2025. A decisão que condenou o Santos ao pagamento de R$ 18,6 milhões foi proferida após o processo tramitar por cerca de 16 meses.

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Em nota publicada nas redes sociais, o Cuiabá afirmou que respeita a decisão, mas cobrou o pagamento dos valores. O clube também citou casos recentes envolvendo o Santos e cobranças feitas por Arouca, de Portugal, e Monaco, da França, que resultaram em transfer bans para o clube paulista.

O Santos, por sua vez, declarou que o caso está sendo tratado nos fóruns competentes e criticou a exposição pública da disputa. Em nota publicada no site oficial, o clube afirmou que a divulgação "não contribui para a sua solução" e reforçou que pretende resolver suas obrigações financeiras dentro dos prazos e processos previstos em seu planejamento.

A condenação ocorre após a saída de Joaquim do Santos. O zagueiro foi contratado pelo Peixe em fevereiro de 2023, por 3 milhões de euros, cerca de R$ 16,7 milhões na época, por 60% dos direitos econômicos.

O percentual do Santos aumentou posteriormente para 70%, após o jogador atingir a quantidade mínima de partidas estabelecida em contrato. Para adquirir os 10% adicionais, o clube paulista deveria pagar mais 750 mil euros, aproximadamente R$ 4,5 milhões na cotação da época.

Em julho de 2024, o Santos negociou Joaquim com o Tigres por 8 milhões de dólares. Como o Cuiabá ainda detinha 30% dos direitos econômicos do zagueiro, parte do valor da transferência deveria ser destinada ao clube mato-grossense.

Durante sua passagem pelo Santos, Joaquim disputou 66 partidas em duas temporadas, marcou cinco gols e deu quatro assistências. O defensor também fez parte do elenco que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

Confira a nota do Cuiabá na íntegra:

O Cuiabá Esporte Clube informa que, nesta data, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF condenou o Santos Futebol Clube a pagar ao Cuiabá R$ 18.616.377,46.

A dívida vem da venda do zagueiro Joaquim ao Santos, em fevereiro de 2023, e da participação do Cuiabá na revenda do atleta ao Tigres, do México. A última parcela venceu em janeiro de 2025. Para facilitar o acerto, o Cuiabá renegociou e abriu mão de parte relevante do que tinha a receber. Mesmo assim, o Santos pagou apenas a primeira das cinco novas parcelas. O Cuiabá acionou a CNRD em maio de 2025, e a sentença levou dezesseis meses para sair.

O Cuiabá recebe a decisão com respeito, mas não com alívio. Sentença não paga salário. O que o clube espera agora é o pagamento imediato. O Santos ainda pode recorrer ao CBMA. O Cuiabá deixa registrado desde já que não aceitará em silêncio o uso de recursos e expedientes processuais com o único objetivo de adiar mais uma vez o que é devido há quase dois anos. O histórico recente preocupa: nas cobranças movidas pelo Arouca e pelo Mônaco perante a FIFA, o Santos só pagou depois de receber transfer ban, embora já estivesse condenado havia meses. No mesmo período, seguiu contratando.

O caso Santos não é isolado:

Corinthians: a dívida pela venda do volante Raniele foi incluída pela própria CNRD em plano coletivo de 24 parcelas trimestrais, até 2031, corrigidas apenas pela inflação e sem juros. São condições extremamente favoráveis ao devedor e duríssimas para o credor. Mesmo assim, a parcela vencida em 17 de julho segue em aberto.

Sport: deve cerca de R$ 6 milhões pela venda do lateral Matheus Alexandre.

Grêmio: o Cuiabá aguarda julgamento sobre a inclusão de um crédito de aproximadamente R$ 900 mil em plano de pagamento coletivo.

Outros clubes também devem valores menores.

Somados, os créditos do Cuiabá contra clubes brasileiros ultrapassam R$ 40 milhões.

Por isso, o Cuiabá disputa a reta final do Campeonato Brasileiro com o caixa severamente comprometido. Isso não é resultado de má gestão. É consequência de contratos que outros assinaram e não cumprem. Enquanto isso, clubes devedores seguem no mercado, contratando e ampliando folhas salariais. No futebol brasileiro de hoje, quem paga em dia financia quem não paga.

O Cuiabá não pede favor. Pede que contratos sejam cumpridos e que as decisões sejam executadas com a mesma rapidez com que a FIFA cobra os mesmos devedores. O clube reafirma sua confiança nas instituições do futebol e seguirá cobrando, por todos os meios regulamentares, cada valor que lhe é devido.

Confira a nota do Santos na íntegra:

Em relação às obrigações envolvendo o Cuiabá E.C., contraídas em 2023, o Santos Futebol Clube esclarece que a questão vem sendo tratada pelos meios próprios e nos fóruns institucionais competentes, nos quais são apresentadas e analisadas as alegações e manifestações cabíveis de ambas as partes.

A exposição pública do caso não contribui para a sua solução, uma vez que não altera os trâmites legais a serem adotados.

O Santos FC entende a preservação das relações institucionais entre as agremiações é fundamental para a construção de soluções verdadeiramente sustentáveis para o futebol brasileiro.

O Clube reafirma seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações financeiras e a resolução das dívidas dentro de limites de prazos e processos do planejamento, e com os princípios de responsabilidade e equilíbrio, que orientam o Fair Play Financeiro da CBF.