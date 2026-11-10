LUTO

Neymar oferece avião para colega de Santos que teve pai assassinado por mulher

Atleta foi dispensado das atividades do clube para ficar com a família

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:12

Pai de Rony, atacante do Santos, é morto com facada no pescoço no Pará Crédito: Reprodução

O Santos liberou o atacante Rony das atividades do clube após a morte do pai do jogador, Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, assassinado na segunda-feira (9), em Terra Alta, no interior do Pará. Em meio ao momento de luto, Neymar ofereceu seu avião para ajudar no deslocamento dos familiares do colega de equipe.

Marigerson foi atingido por uma facada no pescoço, chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante, suspeita de envolvimento no crime. As circunstâncias são investigadas pela Polícia Civil.

Em publicação nas redes sociais, Rony lamentou a morte do pai e agradeceu o apoio recebido. O atacante também falou sobre a solidariedade de Neymar, que se ofereceu para disponibilizar a aeronave da família.

“Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família”, escreveu.

Neymar reagiu à publicação com um coração. O Santos também prestou solidariedade ao jogador: “Muita força para você e seus familiares, Rony. Sinta-se abraçado por toda a nação santista. Estamos com você!”.