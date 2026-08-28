CONTA DE LONGO PRAZO

Santos renegocia dívida com Neymar e ganha prazo de até 80 meses para quitar valor milionário

Novo acerto com a NR Sports, empresa da família do jogador, prevê parcelas de aproximadamente R$ 1 milhão

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:06

Neymar com a camisa do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

O Santos fechou um novo acordo com a NR Sports, empresa da família de Neymar, para repactuar a dívida referente aos direitos de imagem do atacante. Pelo acerto, o clube poderá quitar o saldo em até 80 meses, com parcelas mensais de aproximadamente R$ 1 milhão. As informações são do ge.

O débito reconhecido inicialmente pelo Santos era de R$ 90,5 milhões. Em julho, o clube antecipou pouco mais de R$ 11 milhões, reduzindo o saldo para aproximadamente R$ 80 milhões. É esse valor que agora será submetido ao novo cronograma de pagamento.

Pelo acordo, o Santos deverá desembolsar cerca de R$ 1 milhão por mês. O formato foi definido com o objetivo de estabelecer uma quantia que o clube consiga manter sem aumentar ainda mais a pressão sobre o caixa.

Neymar é homenageado pelo Santos com estátua 1 de 5

O valor, inclusive, já faz parte da rotina financeira do Santos. Além do salário de Neymar registrado em carteira, o clube repassa aproximadamente R$ 1 milhão mensalmente à NR Sports pelos direitos de imagem do atacante.

O Peixe ainda poderá realizar novas antecipações ao longo do período. Dessa forma, terá a possibilidade de reduzir o saldo devedor e diminuir o prazo inicialmente previsto. Caso o pagamento siga no ritmo atual, a dívida só seria totalmente quitada em meados de 2033.

Acordo acontece após ajuda para derrubar transfer ban

A repactuação ocorre pouco depois da empresa ligada à família de Neymar ajudar o Santos a resolver outro problema financeiro que afetava diretamente o planejamento do clube.

O Peixe quitou uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões com o Monaco, referente à contratação do volante Jean Lucas, que atualmente defende as cores do Bahia, realizada em 2023. A pendência havia provocado um *transfer ban* imposto pela Fifa em julho, impedindo o Santos de registrar novos jogadores.

Com o pagamento, a punição foi retirada e o clube voltou a ter autorização para inscrever reforços. A NR Sports participou da solução da pendência, auxiliando o Santos na quitação do débito com o clube francês.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos 1 de 22

A retirada do bloqueio abriu caminho, inclusive, para o avanço da contratação de Arthur Melo. O meio-campista, que está livre no mercado após deixar a Juventus, vinha negociando com o Peixe e é tratado como uma das prioridades para o elenco comandado por Cuca.

Neymar também participou das conversas para tentar convencer Arthur a aceitar a proposta santista. Os dois são amigos, e o atacante ajudou nas tratativas.

Futuro de Neymar ainda está indefinido

Enquanto Santos e NR Sports reorganizam a dívida, a permanência de Neymar na Vila Belmiro segue sem definição. O contrato do atacante termina no fim de 2026, mesmo período em que chega ao fim o mandato do presidente Marcelo Teixeira. Neste momento, não há negociação em andamento para uma renovação.

A tendência é que Neymar só tome uma decisão sobre o futuro depois do encerramento da temporada. O cenário político do clube também pode influenciar a escolha, já que Marcelo Teixeira ainda não confirmou se pretende disputar a reeleição, enquanto grupos de oposição já se movimentam.