BRASILEIRÃO

Santos x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:44

Bahia x Santos Crédito: Letícia Martins/ECB

Santos e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam em momentos opostos e fazem um confronto direto na briga por vaga na Libertadores de 2027. Enquanto o Bahia é o 7º colocado, com 49 pontos, o Santos aparece logo atrás, em 8º, com 45. Se vencer, o Peixe encosta no adversário e fica a apenas um ponto do Tricolor.

Onde assistir a Santos x Bahia ao vivo

A partida entre Santos e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

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Santos

O Santos chega embalado depois de vencer o Fluminense de virada, por 2x1, no Maracanã, na rodada passada. Com sete vitórias e apenas uma derrota nas últimas dez rodadas, o Peixe encostou na zona de classificação para a Libertadores. Agora tem a chance de transformar a boa fase em pontos diante da sua torcida e entrar de vez na briga.

No primeiro turno, Santos e Bahia empataram em 2x2, na Arena Fonte Nova. O Peixe abriu 2x0 ainda no primeiro tempo, com dois gols de pênalti de Rollheiser. O Tricolor buscou o empate na etapa final, com Luciano Juba, em cobrança de falta, e Willian José. Desta vez, a equipe paulista quer sair com os três pontos diante de uma Vila Belmiro lotada: todos os ingressos para a partida já foram vendidos.

Para o confronto, no entanto, Cuca terá problemas na defesa. O zagueiro Lucas Veríssimo, os laterais Gonzalo Escobar e Vinicius Lira, os volantes Arthur e Willian Arão e o goleiro Gabriel Brazão estão fora por problemas físicos. Do meio para frente, porém, o time segue com artilharia pesada, com Neymar, Coutinho, Gabigol e Everton Cebolinha à disposição.

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Bahia

O Bahia vive um momento de alerta. A equipe de Rogério Ceni perdeu três dos últimos quatro jogos. A sequência começou com derrotas para Athletico-PR e Palmeiras. Depois veio um respiro, com a vitória por 1x0 sobre o Mirassol. No domingo (18), o time foi derrotado pelo Flamengo por 3x0, na Arena Fonte Nova, e deixou o G-6.

O retrospecto na casa do adversário também não ajuda. Em 33 jogos com mando do Santos, foram 18 vitórias do alvinegro praiano, cinco empates e apenas sete triunfos tricolores. A última vitória do Bahia como visitante no confronto aconteceu há 14 anos, pela 34ª rodada da Série A de 2012. Naquele jogo, o Esquadrão virou para 3x1, com gols de Souza Caveirão, Neto e Gabrielzinho.

Para a partida, Rogério Ceni terá três desfalques confirmados. O volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido na rodada passada. Erick deve ocupar a vaga do camisa 6 no meio-campo, enquanto Marcos Victor será improvisado na lateral direita no lugar do argentino. O goleiro Léo Vieira segue fora, em recuperação de uma lesão no joelho.

Prováveis escalações de Santos x Bahia

Santos: Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gabriel Bontempo, G. Henrique e Neymar; Cebolinha, Gabriel Barbosa e Coutinho. Técnico: Cuca.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

Jogo: Santos x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 32ª

Data: sábado, 24 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem