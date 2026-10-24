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Santos x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 16:51

Vila Belmiro
A Vila Belmiro será o palco da partida  Crédito: Divulgação

Santos e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam em momentos opostos e fazem um confronto direto na briga por vaga na Libertadores de 2027. Enquanto o Bahia é o 7º colocado, com 49 pontos, o Santos aparece logo atrás, em 8º, com 45. Se vencer, o Peixe encosta no adversário e fica a apenas um ponto do Tricolor.

Onde assistir a Santos x Bahia ao vivo

A partida entre Santos e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG

Flamengo - 100% por Reprodução
Palmeiras - 100% por Reprodução
Athletico - 83,7% por Reprodução
Cruzeiro - 69,2% por Reprodução
Fluminense - 63,9% por Reprodução
Atlético-MG - 43,6% por Reprodução
Bahia - 30,6% por Reprodução
Santos - 7,6% por Reprodução
São Paulo - 0,87% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,41% por Reprodução
Botafogo - 0,081% por Reprodução
Coritiba - 0,030% por Reprodução
Vasco - 0,030% por Reprodução
Vitória - 0,008% por Reprodução
Mirassol - 0,004% por Reprodução
Corinthians - 0% por Reprodução
Grêmio - 0% por Reprodução
Inter - 0% por Reprodução
Remo - 0%  por Reprodução
Chapecoense - 0% por Reprodução
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Flamengo - 100% por Reprodução

Santos

O Santos chega embalado depois de vencer o Fluminense de virada, por 2x1, no Maracanã, na rodada passada. Com sete vitórias e apenas uma derrota nas últimas dez rodadas, o Peixe encostou na zona de classificação para a Libertadores. Agora tem a chance de transformar a boa fase em pontos diante da sua torcida e entrar de vez na briga.

No primeiro turno, Santos e Bahia empataram em 2x2, na Arena Fonte Nova. O Peixe abriu 2x0 ainda no primeiro tempo, com dois gols de pênalti de Rollheiser. O Tricolor buscou o empate na etapa final, com Luciano Juba, em cobrança de falta, e Willian José. Desta vez, a equipe paulista quer sair com os três pontos diante de uma Vila Belmiro lotada: todos os ingressos para a partida já foram vendidos.

Para o confronto, no entanto, Cuca terá problemas na defesa. O zagueiro Lucas Veríssimo, os laterais Gonzalo Escobar e Vinicius Lira, os volantes Arthur e Willian Arão e o goleiro Gabriel Brazão estão fora por problemas físicos. Do meio para frente, porém, o time segue com artilharia pesada, com Neymar, Coutinho, Gabigol e Everton Cebolinha à disposição.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Mirassol - 30ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 0x3 Flamengo - 32ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 31
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Bahia

O Bahia vive um momento de alerta. A equipe de Rogério Ceni perdeu três dos últimos quatro jogos. A sequência começou com derrotas para Athletico-PR e Palmeiras. Depois veio um respiro, com a vitória por 1x0 sobre o Mirassol. No domingo (18), o time foi derrotado pelo Flamengo por 3x0, na Arena Fonte Nova, e deixou o G-6.

O retrospecto na casa do adversário também não ajuda. Em 33 jogos com mando do Santos, foram 18 vitórias do alvinegro praiano, cinco empates e apenas sete triunfos tricolores. A última vitória do Bahia como visitante no confronto aconteceu há 14 anos, pela 34ª rodada da Série A de 2012. Naquele jogo, o Esquadrão virou para 3x1, com gols de Souza Caveirão, Neto e Gabrielzinho.

Para a partida, Rogério Ceni terá três desfalques confirmados. O volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido na rodada passada. Erick deve ocupar a vaga do camisa 6 no meio-campo, enquanto Marcos Victor será improvisado na lateral direita no lugar do argentino. O goleiro Léo Vieira segue fora, em recuperação de uma lesão no joelho.

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Prováveis escalações de Santos x Bahia

Santos: Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gabriel Bontempo, G. Henrique e Neymar; Cebolinha, Gabriel Barbosa e Coutinho. Técnico: Cuca.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

  • Jogo: Santos x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 32ª
  • Data: sábado, 24 de outubro de 2026
  • Horário: 21h
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
  • Quarto árbitro: Tarcisio Nascimento Matos (TO)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Tags:

Bahia Santos Campeonato Brasileiro

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