FUTEBOL FEMININO

São Paulo é campeão do Brasileirão Feminino com recorde de público e prêmio histórico de R$ 2 milhões

Tricolor supera o Corinthians na decisão diante de 49.405 torcedores no Morumbis, quebra sequência de seis títulos das rivais e leva a maior premiação da história do torneio

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21:05

São Paulo é campeão do Braisleirão Feminino Crédito: Divulgação

O São Paulo conquistou neste sábado (3) o título do Brasileirão Feminino de 2026 em uma final marcada por dois recordes: nas arquibancadas e na premiação. Diante de 49.405 torcedores no Morumbis, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Corinthians e garantiu uma recompensa de R$ 2 milhões, a maior já paga ao campeão da competição.

Como havia vencido o primeiro confronto da decisão por 2 a 1, na Neo Química Arena, o São Paulo fechou a final com 3 a 2 no placar agregado. A conquista ainda encerrou uma sequência de seis títulos consecutivos do Corinthians no Brasileirão Feminino.

O São Paulo abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Bia Menezes recebeu pela direita e finalizou para colocar as donas da casa em vantagem.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

O Corinthians respondeu pouco depois. Aos 18 minutos, Juliete aproveitou um erro da goleira Carlinha na saída da área e empatou o clássico.

Carlinha defende pênalti e vira personagem da final

Depois de falhar no gol corintiano, Carlinha teve papel decisivo na conquista do São Paulo. No segundo tempo, o Corinthians aumentou a pressão e teve a oportunidade de virar a partida em uma cobrança de pênalti.

Gabi Zanotti foi para a bola, mas Carlinha defendeu. A goleira ainda fez outras intervenções importantes na reta final e ajudou o Tricolor a preservar o empate necessário para ficar com a taça.

Recorde de público no Morumbis

A final também entrou para a história pelo número de torcedores. Ao todo, 49.405 pessoas acompanharam a decisão no Morumbis, estabelecendo um novo recorde de público para uma partida entre clubes do futebol feminino no Brasil.

A marca reforçou a dimensão da decisão entre São Paulo e Corinthians em um momento de crescimento da modalidade no país, que receberá a Copa do Mundo Feminina em 2027.

Premiação recorde de R$ 2 milhões

Além da taça, o São Paulo receberá R$ 2 milhões pelo título, a maior premiação destinada ao campeão na história do Brasileirão Feminino. O valor supera em R$ 200 mil o pago na edição de 2025. O Corinthians, vice-campeão, receberá R$ 1 milhão.

Os 18 clubes participantes também receberam R$ 720 mil pela participação no campeonato, além de R$ 20 mil por partida transmitida em rede nacional.

O Corinthians chegou à decisão em busca do sétimo título consecutivo do Brasileirão Feminino. O São Paulo, no entanto, abriu vantagem ao vencer por 2 a 1 na Neo Química Arena e conseguiu administrar o resultado no jogo de volta.

A conquista é a primeira do São Paulo no formato atual do Campeonato Brasileiro Feminino. O clube também conquistou uma competição nacional feminina em 1997, antes da criação do modelo atual do torneio.