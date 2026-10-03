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São Paulo é campeão do Brasileirão Feminino com recorde de público e prêmio histórico de R$ 2 milhões

Tricolor supera o Corinthians na decisão diante de 49.405 torcedores no Morumbis, quebra sequência de seis títulos das rivais e leva a maior premiação da história do torneio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21:05

São Paulo é campeão do Braisleirão Feminino
São Paulo é campeão do Braisleirão Feminino Crédito: Divulgação

O São Paulo conquistou neste sábado (3) o título do Brasileirão Feminino de 2026 em uma final marcada por dois recordes: nas arquibancadas e na premiação. Diante de 49.405 torcedores no Morumbis, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Corinthians e garantiu uma recompensa de R$ 2 milhões, a maior já paga ao campeão da competição.

Como havia vencido o primeiro confronto da decisão por 2 a 1, na Neo Química Arena, o São Paulo fechou a final com 3 a 2 no placar agregado. A conquista ainda encerrou uma sequência de seis títulos consecutivos do Corinthians no Brasileirão Feminino.

O São Paulo abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Bia Menezes recebeu pela direita e finalizou para colocar as donas da casa em vantagem.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação
Maracanã (Rio de Janeiro) por Daniel Basil/Portal da Copa
Mineirão (Belo Horizonte) por Divulgação
Arena Corinthians (São Paulo) por Alexandre Kocinas/Corinthians
Beira-Rio (Porto Alegre)  por Divulgação/Internacional
Mané Garrincha (Brasília)  por AGENCIA BRASIL
Arena Pernambuco (Pernambuco) por Divulgação
Arena Castelão (Fortaleza) por Divulgação
1 de 8
Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação

O Corinthians respondeu pouco depois. Aos 18 minutos, Juliete aproveitou um erro da goleira Carlinha na saída da área e empatou o clássico.

Carlinha defende pênalti e vira personagem da final

Depois de falhar no gol corintiano, Carlinha teve papel decisivo na conquista do São Paulo. No segundo tempo, o Corinthians aumentou a pressão e teve a oportunidade de virar a partida em uma cobrança de pênalti.

Gabi Zanotti foi para a bola, mas Carlinha defendeu. A goleira ainda fez outras intervenções importantes na reta final e ajudou o Tricolor a preservar o empate necessário para ficar com a taça.

Recorde de público no Morumbis

A final também entrou para a história pelo número de torcedores. Ao todo, 49.405 pessoas acompanharam a decisão no Morumbis, estabelecendo um novo recorde de público para uma partida entre clubes do futebol feminino no Brasil.

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A marca reforçou a dimensão da decisão entre São Paulo e Corinthians em um momento de crescimento da modalidade no país, que receberá a Copa do Mundo Feminina em 2027.

Premiação recorde de R$ 2 milhões

Além da taça, o São Paulo receberá R$ 2 milhões pelo título, a maior premiação destinada ao campeão na história do Brasileirão Feminino. O valor supera em R$ 200 mil o pago na edição de 2025. O Corinthians, vice-campeão, receberá R$ 1 milhão.

Os 18 clubes participantes também receberam R$ 720 mil pela participação no campeonato, além de R$ 20 mil por partida transmitida em rede nacional.

O Corinthians chegou à decisão em busca do sétimo título consecutivo do Brasileirão Feminino. O São Paulo, no entanto, abriu vantagem ao vencer por 2 a 1 na Neo Química Arena e conseguiu administrar o resultado no jogo de volta.

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A conquista é a primeira do São Paulo no formato atual do Campeonato Brasileiro Feminino. O clube também conquistou uma competição nacional feminina em 1997, antes da criação do modelo atual do torneio.

São Paulo e Corinthians ainda garantiram vagas na Libertadores Feminina de 2027, destinadas aos dois primeiros colocados do Brasileirão.

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