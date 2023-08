São Paulo vai decidir final da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa

A espera chegou ao fim. Flamengo e São Paulo sabem quem decidirá a Copa do Brasil em casa, com o apoio massivo de sua torcida. A CBF realizou, nesta segunda-feira (28), o sorteio que definiu os mandos de campo para os jogos que acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro, respectivamente. O primeiro jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o segundo será no Morumbi, na capital paulista.



A expectativa no São Paulo era enorme. Estavam presentes o presidente Julio Casares, o técnico Dorival Júnior, o lateral-direito Rafinha e o atacante Jonathan Calleri. É o único título que falta na vitrine do Morumbi. A primeira e última vez que o time do Morumbi esteve na decisão da competição foi em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1. Pelo Flamengo, estiveram presentes Jorge Sampaoli, Everton Ribeiro e Filipe Luís. Os dois treinadores e jogadores foram chamados ao palco antes do decisivo sorteio.