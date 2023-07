São Paulo x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia tem mais um compromisso fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (30), encara o São Paulo, no estádio Morumbi, pela 17ª rodada. Dentro da zona de rebaixamento, o Esquadrão precisa de uma reação e tenta encerrar o jejum de cinco jogos sem vencer no torneio.



Diante dos paulistas, a equipe não terá o zagueiro Kanu, suspenso. Mas pode ter os reforços dos recém contratados Adriel, Camilo Cándido e Rafael Ratão, além do retorno de Vitor Jacaré. Confira informações sobre a partida.