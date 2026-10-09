BRASILEIRÃO

São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (10), às 21h30, no Morumbis

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:51

Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado (10), às 21h30, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de resultados distintos na rodada passada, as duas equipes estão empatadas com 36 pontos e protagonizam um duelo direto entre equipes que querem se afastar do Z-4 e se consolidar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 29

Onde assistir a São Paulo x Vitória ao vivo

A partida entre São Paulo e Vitória terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

São Paulo

O São Paulo atravessa um momento de alerta no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Júnior vem de duas derrotas consecutivas, a mais recente por 2x0 para o Cruzeiro, no Mineirão, na volta da Data Fifa. Nos últimos seis jogos por todas as competições, o Tricolor Paulista conquistou apenas uma vitória, além de um empate e quatro derrotas.

Com 36 pontos, a equipe ocupa a 11ª colocação e tem cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe busca voltar a vencer para evitar uma aproximação dos últimos colocados e também defender sua posição na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior tem uma extensa lista de problemas físicos. Aurélio Buta, Domingos Duarte, Luciano e Nicolas estão lesionados. Danielzinho, Ferreirinha, Iago Borduchi e o goleiro Rafael e Lucas Moura aparecem como dúvidas.

Vitória

O Vitória chega ao Morumbis mais confiante após golear a Chapecoense por 4x0, no Barradão, na retomada do Brasileirão. O resultado manteve o Rubro-Negro na 12ª posição, com os mesmos 36 pontos do São Paulo, e também com cinco pontos de vantagem para o Internacional, equipe que abre o Z-4

Além de tentar se afastar ainda mais do Z-4 e entrar na zona de classificação para Copa Sul-Americana de 2027, o Leão busca encerrar o jejum de vitórias fora de casa nesta edição da Série A. A equipe de Jair Ventura tem o pior desempenho como visitante na competição, com cinco empates e nove derrotas em 14 partidas.

Para alcançar esse objetivo, porém, o time terá que quebrar um tabu histórico. Em 22 jogos contra o São Paulo no estado paulista, o Vitória soma três empates e 19 derrotas, sem nenhuma vitória.

Apesar disso, o Rubro-Negro venceu os dois encontros mais recentes entre as equipes, ambos disputados no Barradão, sem sofrer gols. Na última rodada do Brasileirão de 2025, ganhou por 1x0, com gol de Baralhas. Já no primeiro turno desta edição, venceu por 2x0, com gols de Cacá e Ramon.

Para o duelo, Jair Ventura não poderá contar com Baralhas, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes e Ramon, todos lesionados. Tarzia também está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações de São Paulo x Vitória

São Paulo: Coronel; Toloi, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Artur Victor, Gustavo Santana e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do jogo

Jogo: São Paulo x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 30ª

Data: sábado, 10 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de As (AM)