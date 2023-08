SBT demite humorista por 'piada' com morte de pai de jogador

Eros Prado fez 'piada' com a morte do pai de Gustavo Mosquito. Crédito: Reprodução e Rodrigo Coca /Agência Corinthians

Eros Prado não faz mais parte do time de comentarista do SBT. Após fazer uma 'piada' sobre a morte do pai de Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians, o humorista foi demitido. Em comunicado oficial, a emissora pediu desculpas ao jogador e sua família.



"O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos", diz a nota.

Comunicado oficial do SBT pic.twitter.com/2BEfv32vj1 — SBT (@SBTonline) August 23, 2023

O comentário aconteceu durante a vitória por 1x0 do Corinthians sobre o Estudiantes, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. No fim do segundo tempo, Mosquito perdeu uma incrível oportunidade, finalizando por cima do gol. Eros Prado, que participava da transmissão do SBT Sports, falou que o jogador havia "chutado a bola para o pai". Gerson Dutra morreu há dois anos, vítima de covid-19.

Na zona mista da Neo Química Arena, já na madrugada desta quarta-feira (23), Mosquito fez questão de parar para conversar com os jornalistas e deixar evidente sua revolta com o comentário. Ele desabafou e disse que não aceitava este tipo de brincadeira com seu pai.

"Eu errei a jogada. Eu não podia ter errado e eu me cobro muito (por isso). Nada justifica o meu erro. Mas falar isso, que eu chutei a bola para o meu pai brincar, depois da perda do meu pai, que eu sinto até hoje, eu não aceito. Só queria falar isso", afirmou.

Gustavo Mosquito desabafou após o jogo do Corinthians, devido um comentarista (humorista) do SBT, Eros Prado, dizer que no lance onde Mosquito isolou uma bola, que ele teria chutado a bola para o pai dele, que faleceu durante a pandemia.



?️: Lance!pic.twitter.com/h3bFS0MALL — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 23, 2023

No Instagram Stories, Mosquito voltou a tratar do assunto, e lamentou: "Nada justifica o gol que errei hoje, mas nada justifica esse comentário, que falta de respeito. Acha que pode falar o que quer. Espero que você nunca passe por isso".